Short track, Europei 2018: Martina Valcepina show! Staffetta maschile in finale. Per Fontana un argento e molti rimpianti

Martina Valcepina è la grande protagonista finora degli Europei di short track in corso di svolgimento a Dresda. L’azzurra ha conquistato due medaglie d’oro, trionfando prima nei 1500m e poi nei 500m. Una fantastica doppietta, che ha fatto volare la valtellinese in vetta alla classifica overall con 68 punti e con un margine molto importante sulle avversarie.

Un sabato eccezionale per lo short track azzurro, visto che Arianna Fontana completa l’opera con il secondo posto nei 500m alle spalle della compagna di squadra. Grazie a questo piazzamento Arianna si porta anche in seconda posizione nell’overall sempre dietro alla connazionale con 29 punti in totale.

Purtroppo ci si è messa di mezzo anche un po’ di sfortuna in questa seconda giornata di gare per Fontana, visto che nei 1500m ha chiuso al quarto posto dopo un contatto con l’olandese Schulting e soprattutto nella prova della staffetta femminile la valtellinese è caduta e sono svaniti i sogni di finale del quartetto azzurro, composto anche da Lucia Peretti e Cynthia Mascitto oltre che ovviamente da Martina Valcepina.

Se la staffetta femminile non sorride, completamente diverso lo stato d’animo per il quartetto maschile. Gli azzurri (Tommaso Dotti, Yuri Confortola, Nicola Rodigari ed Andrea Cassinelli) centrano la qualificazione alla finale e domani si giocheranno una medaglia contro le fortissime Ungheria, Olanda e Russia. Servirà un’impresa e anche un pizzico di fortuna, ma gli azzurri vogliono concludere al meglio la stagione e riscattare la mancata qualificazione alle prossime Olimpiadi.

Nelle gare individuali maschili due Finali B conquistate da Tommaso Dotti nei 1500m e 500m, che hanno visto la doppietta dell’olandese Sjinkie Knegt, autore di una straordinaria doppietta come Martina Valcepina. Per Dotti due ottime gare comunque e un Europeo finora positivo, mentre non è mai riuscito a qualificarsi per la semifinale in entrambe le distanze Yuri Confortola.