Short track, Europei 2018: l’Italia cerca gloria in staffetta con le donne e con gli uomini

Partono domani, alla EnergieVerbund Arena di Dresda, in Germania, i Campionati Europei di short track, il primo grande appuntamento del 2018 nonché l’ultimo vero test prima dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang. Oltre 130 atleti provenienti da 27 Paesi differenti ed ovviamente anche l’Italia presente ai nastri di partenza della rassegna per fare bene.

Una prima parte di stagione positiva per il movimento azzurro soprattutto al femminile con sei podi di Coppa del Mondo e prestazione eccellenti che hanno confermato la competitività del gruppo tricolore. In questo senso, in evidenza non soltanto la solita Arianna Fontana ma anche Martina Valcepina nella velocità, trascinatrici anche nella gare riservate alla staffetta e fondamentali per ottenere i punti necessari alla qualificazione olimpica della squadra.

In questi campionati l’Italia punta a riconfermare i grandi risultati dell’edizione precedente al Palavela di Torino dove la “Freccia bionda” seppe aggiudicarsi il sesto titolo europeo in carriera, allungando la sua serie incredibile di successi tra cui 5 medaglie olimpiche (1 argento e 4 bronzi) e 14 medaglie mondiali (1 oro, 6 argenti e 7 bronzi). Un bis d’oro reso possibile, guidando alla vittoria anche il quartetto tricolore con le compagne Cecilia Maffei, Martina Valcepina e Lucia Peretti. Era dal 2006 che la Nazionale italiana femminile non vinceva un oro continentale e l’intenzione è di porre il sigillo anche a Dresda.

“Nell’ultimo periodo abbiamo lavorato con intensità mettendo benzina nelle gambe dei ragazzi, poi dall’inizio di gennaio ci stiamo invece concentrando sugli ultimi accorgimenti per limare i dettagli e acquisire tutti i meccanismi necessari per offrire con continuità performance efficaci. Quello di Dresda è un appuntamento a cui teniamo tanto: come in ogni Europeo i ragazzi avranno una grande motivazione per centrare i risultati anche se per noi sarà ancora più importante verificare lo stato di forma e la condizione in vista dei Giochi di PyeongChang: lì ci aspettiamo davvero di avere tutti al 100%”, queste le parole del c.t. azzurro Kenan Gouadec.

Europei che possono essere occasione di rilancio anche per i ragazzi. Nel settore maschile, infatti, i risultati non stati eccellenti e il mancato pass a Cinque Cerchi, nella staffetta, descrive la situazione. Memori dello splendido bronzo di Torino dell'anno scorso, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Nicola Rodigari, Davide Viscardi, Andrea Cassinelli, Mattia Antonioli e Marco Giordano scenderanno sul ghiaccio tedesco con ancor più determinazione e pronti a dimostrare di essere all'altezza della situazione e ritagliarsi uno spazio importante nella tre giorni di gare.













Foto: Renzo Brico