Serie A, i migliori italiani della 22ma giornata: Davide Calabria da MVP con la Lazio, Viviano stoppa la Roma

Si è appena conclusa la 22ma giornata di Serie A, al termine della quale Napoli e Juve continuano a comandare le operazioni, staccandosi ulteriormente dalle due romane, entrambe sconfitte, e dall’Inter, fermata dalla SPAL sull’1-1. Come ogni settimana, analizziamo i migliori giocatori italiani della giornata appena conclusa.

Emiliano Viviano. Il portiere della Samp è un muro e ingaggia una sfida nella sfida con Alisson, in questo momento il miglior portiere della Serie A. L’estremo difensore blucerchiato para in primis un rigore a Florenzi, quando il punteggio era fermo sullo 0-0, poi si supera in due occasioni su Under e Dzeko, salvando il risultato. È grazie ai suoi interventi che la Samp rimane in partita e trova meritatamente il successo (Alisson dalla parte opposta aveva salvato la Roma in altrettante occasioni) con la rete di Zapata, portandosi a quattro punti proprio dai giallorossi.

Davide Calabria. Il terzino del Milan è nettamente il migliore in campo nella sfida interna contro la Lazio, vinta dai rossoneri. Prima sulla fascia destra, poi si quella sinistra, il giovane classe 1996 sfodera una prestazione tutta grinta e polmoni, impreziosita dallo splendido cross per il 2-1 definitivo firmato Jack Bonaventura. Lui è uno dei giocatori che più di tutti ha risentito dell’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina rossonera e ieri ha legittimato appieno la fiducia concessagli dal suo mister.

Bryan Cristante. Un altro gol, il settimo in stagione per un centrocampista che nel ruolo di rifinitore nel 3-4-1-2 di Gasperini sta dimostrando, giornata dopo giornata, di essere in grado di fare la differenza. Anche a Sassuolo timbra il tabellino dei marcatori, rischiando addirittura di fare la doppietta. Il VAR, infatti, annulla la prima delle sue due marcature per un fuorigioco millimetrico sugli sviluppi di uno spettacolare schema su calcio di punizione.

Moise Kean. Una doppietta al Franchi di Firenze per ripagare il tecnico Fabio Pecchia che anche ieri, in una sfida così delicata, lo ha lanciato dal primo minuto. Il classe 2000 di proprietà della Juventus, di origine ivoriana ma di nazionalità italiana, ha messo a segno due reti mostrando uno spiccato senso del gol e si è messo in mostra con giocate di alta classe. Il ragazzo, a Verona, sta maturando. L’auspicio è che continui su questa strada.

andrea.voria@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Davide Calabria