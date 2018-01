Sci di fondo, Mondiali Under 23 Goms 2018: nella sprint tl fuori in semifinale Stefan Zelger ed Erica Antoniol. Doppio oro Norvegia

Si spengono in semifinale i sogni di medaglia, ai Mondiali Under 23 di sci di fondo in corso a Goms, in Svizzera, nella sprint tl per Stefan Zelger ed Erica Antoniol. Alla fine Zelger sarà 7° ed Antoniol 12a. Eliminati ai quarti invece Ilenia De Francesco (sarà 20a), Florian Cappello (16°) e Michael Hellweger (27°). Fuori in qualifica tutti gli altri azzurrini impegnati. Doppio titolo per la Norvegia.

Tra gli uomini è monopolio norvegese: il nuovo Campione del Mondo di categoria è Erik Valnes, che batte in una volata a due Jan Thokmas Jenssen (2° a 0″24), mentre è più staccato Even Northug (3° a 6″34). Detto di Zelger, Cappello ed Hellweger, l’altro azzurro in gara era Giacomo Gabrielli, 38° al termine delle eliminatorie e dunque fuori dai quarti.

Tra le donne vince la norvegese Tiril Udnes Weng, che batte per soli 0″08 l’elvetica Nadine Faehndrich, mentre il bronzo va alla russa Natalia Nepryaeva, giunta a 4″78 dalla vincitrice. Detto di Antoniol e De Francesco, vi erano altre due azzurre al via: non hanno ottenuto la qualifica Caterina Ganz, 33a, fuori per 1″8, ed Anna Comarella, 37a.













Foto: Pagina Facebook De Zolt Alessia