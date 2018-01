Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch 2018: le convocate dell’Italia. Sofia Goggia difende il pettorale rosso in discesa

La località bavarese di Garmisch-Partenkirchen ospiterà nel prossimo fine settimana (3-4 febbraio) l’ultima tappa della Coppa del Mondo femminile di sci alpino prima delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Una collocazione temporale di certo non ideale, se consideriamo che il 12 dello stesso mese andrà in scena in Corea del Sud il gigante che assegnerà le prime medaglie a cinque cerchi.

Le atlete presenti a Garmisch, dunque, non avranno tempo e modo di rifiatare, essendo obbligate a partire subito dopo per l’Asia. Per questo Federica Brignone e Marta Bassino hanno deciso di non prendere parte all’appuntamento tedesco: entrambe, infatti, si giocheranno moltissimo proprio nel gigante d’apertura.

Chi invece non può proprio rinunciare alle due discese in programma in Baviera è Sofia Goggia, chiamata a difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità, un traguardo a cui la bergamasca tiene molto (“Il primo passo per vincere un giorno la Coppa del Mondo assoluta è quello di partire da quelle di specialità“, aveva dichiarato ad OA Sport). Lo staff tecnico ha convocato per l’occasione anche Nadia Fanchini, Johanna Schnarf, Verena Stuffer, Nicol Delago, Jole Galli, Anna Hofer e Federica Sosio.

Sabato 3 febbraio il programma prevede un’insolita discesa su due manche, alla seconda delle quali accederanno solo le migliori trenta. Domenica, poi, si tornerà al format tradizionale. L’unica vittoria di un’italiana in discesa a Garmisch risale al 1994, quando si impose Isolde Kostner.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA PER GARMISCH

Nadia Fanchini

Johanna Schnarf

Verena Stuffer

Nicol Delago

Jole Galli

Anna Hofer

Federica Sosio