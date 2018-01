Sci alpino, City Event Stoccolma 2018: il tabellone e tutti gli italiani in gara. Assente Mikaela Shiffrin. L’orario d’inizio della gara

Malgrado le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 siano ormai alle porte, la Coppa del Mondo di sci alpino non conosce soste. Domani (30 gennaio) si svolgerà in Svezia il City Event, parallelo cui prenderanno parte i primi 12 atleti della World Cup starting list di slalom ed i migliori quattro della classifica generale tra quelli non presenti in questa lista. Ogni squadra potrà sostituire un proprio atleta, a patto che il subentrante rientri tra i migliori 30 della World Cup startling list di slalom.

Per l’Italia saranno presenti Chiara Costazza ed Irene Curtoni in campo femminile ed il solo Stefano Gross nella gara maschile. Manuela Moelgg, che avrebbe avuto diritto a partecipare, ha preferito rinunciare per curare la tendinite acuta che la affligge in questi giorni.

Da segnalare anche l’assenza dell’americana Mikaela Shiffrin: la leader della classifica generale ha preferito prendersi un periodo di riposo dopo le ultime uscite per ricaricare le batterie in vista dell’appuntamento a cinque cerchi, dove andrà a caccia di almeno tre medaglie d’oro.

LA STARTLIST E L’ELENCO COMPLETO DEI PARTECIPANTI

Tabellone femminile

1. Frida Hansdotter SWE

2. Petra Vlhova SVK

3. Wendy Holdener SUI

4. Bernadette Schild AUT

5. Nina Haver-Loeseth NOR

6. Melanie Meillard SUI

7. Anna Swenn Larsson SWE

8. Katharina Gallhuber AUT

9. Denise Feierabend SUI

10. Irene Curtoni ITA

11. Christina Geiger GER

12. Katharina Truppe AUT

13. Chiara Costazza ITA

14. Lena Duerr GER

15. Marina Wallner GER

16. Resi Stiegler USA

Tabellone maschile

1. Marcel Hirscher AUT

2. Henrik Kristoffersen NOR

3. Michael Matt AUT

4. Andre Myhrer SWE

5. Daniel Yule SUI

6. Stefano Gross ITA

7. Dave Ryding GBR

8. Luca Aerni SUI

9. Sebastian Foss-Solevaag NOR

10. Mattias Hargin SWE

11. Ramon Zenhaeusern SUI

12. Marco Schwarz AUT

13. Jonathan Nordbotten NOR

14. Leif Kristian Nestvold-Haugen NOR

15. Linus Strasser GER

16. Noel Clement FRA













FOTOCATTAGNI