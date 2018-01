Sci di fondo, Federico Pellegrino: “La pista di Seefeld mi piace. Ultimo test per le Olimpiadi, curioso di vedermi all’opera”

Federico Pellegrino si avvicina a grandi passi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma prima di volare in Corea del Sud è atteso dall’ultima sprint di Coppa del mondo. A Seefeld (Austria) si correrà in tecnica libera, il Campione del Mondo sarà ovviamente il faro della spedizione italiana e dovrà riscattare la caduta della scorsa settimana in qualifica.

Queste le parole che il valdostano ha rilasciato alla Fisi prima delle gare in programma nel weekend: “E’ una pista che non mi dispiace: pronti e via si fa subito una gran salita, inusuale per una tappa di Coppa del mondo, poi arriva una discesa tecnica per giungere sull’ultimo dosso che potrebbe andare bene per le mie caratteristiche. E’ l’ultimo test, arrivo da un periodo in quota dove ho caricato abbastanza, in queste condizioni non ottimali di forma perché ho smaltito solo da un paio di giorni le fatiche dell’ultimo periodo, sono curioso di vedermi all’opera“.













(foto Valerio Origo)