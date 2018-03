Sci di fondo, Marit Bjoergen trionfa nelle finali di Falun. Heidi Weng conquista la seconda Coppa del Mondo consecutiva

Marit Bjoergen chiude nel migliore dei modi un’altra stagione straordinaria e conquista le Finali della Coppa del Mondo di sci di fondo di Falun (Svezia). La fuoriclasse norvegese ha vinto l’inseguimento di 10 km a tecnica libera, mantenendo il comando per tutta la gara. Gli altri due gradini del podio sono occupati dagli Stati Uniti, con in seconda piazza una brillantissima Jessica Diggins e in terza Sadie Bjornsen. Nonostante una gara in affanno la norvegese Heidi Weng conquista per il secondo anno consecutivo la Coppa del Mondo, riuscendo a difendere la prima piazza dall’assalto di Diggins e Oestberg.

Marit Bjoergen inizia la sua gara solitaria al comando, mentre si forma subito un terzetto all’inseguimento con Ingvild Flugstad Oestberg, la statunitense Jessica Diggins e la finlandese Krista Parmakoski. Nell’ultimo tratto del primo giro Diggins rompe gli indugi e con un grande scatto se ne va da sola alla caccia di Bjoergen. Nel frattempo Heidi Weng si mantiene attorno alla 15ma posizione. Ai 5 km Oestberg e Parmakoski vengono raggiunte dalla statunitense Sadie Bjornsen, dalle svedesi Charlotte Kalla e Jonna Sundling e dalle norvegesi Astrid Uhrenholdt Jacobsen e Ragnhild Haga.

Negli ultimi chilometri Bjoergen deve solo amministrare e va così a conquistare la vittoria in solitaria con 16.7 di vantaggio su Diggins. Da dietro, sull’ultima salita, se ne vanno Bjornsen, Haga e Jacobsen, con la nordamericana che vince lo sprint per il podio. In sesta posizione troviamo poi Parmakoski, seguita da Kalla, Oestberg e Sundling .Nel finale perde ancora Weng, che chiude in 18ma posizione, ma ottiene comunque punti sufficienti per conquistare la Sfera di Cristallo. Per quanto riguarda l’Italia arriva un’altra buona prestazione di Elisa Brocard, che taglia il traguardo 20ma a 2’33”, recuperando così sei posizioni rispetto alla partenza.

Nella classifica generale della Coppa del Mondo arriva quindi il secondo successo consecutivo di Weng, che trionfa con 1476 punti, 30 di vantaggio su Diggins e 62 su Oestberg.











alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter