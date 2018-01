Sci di fondo, Coppa del Mondo 2018 – Federico Pellegrino: “Sarà una lotteria a Dresda, spero di pescare il numero vincente”

Federico Pellegrino è carico per la sprint che si correrà domani a Dresda (Germania). Il Campione del Mondo si preparerà sulle nevi tedesche alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, lontane meno di un mese. Queste le dichiarazioni che il valdostano ha rilasciato alla Fisi:





“Qui si corre per la prima volta e sono passati tanti anni da quando ho corso l’ultima sprint in una città, mi pare a Milano nel 2012. Oggi il tempo non era il massimo, si sprofondava parecchio nella neve, il giro è lungo circa un chilometro, temo che qui non vincerà chi è a livello fisico più performante ma sarà un discorso di tattica. La pista praticamente è tutta pianeggiante e lunga meno di 2′, ci sarà grandissima battaglia, dove tutti potranno dire la loro e sono sicuro che ne vedremo delle belle. Per cui occorre tenere gli occhi ovunque, anche dietro, e le orecchie ben attente perché può succedere di tutto in qualsiasi momento. Sarà una lotteria, spero di pescare il numero vincente perché 100 punti domani saranno importanti. Fisicamente sto bene, i materiali sono ottimi, non rimane che gestire al meglio la gara“.













(foto Valerio Origo)