Snowboard alpino, Bad Gastein 2018: nelle qualificazioni del PSL avanti Bormolini, Mick e Fischnaller

La Coppa del Mondo di snowboard alpino fa tappa in Austria, a Bad Gastein, dove nel tardo pomeriggio odierno si terrà uno slalom parallelo. Nelle qualificazioni disputate nel primo pomeriggio, sono stati ammessi alla fase ad eliminazione diretta Maurizio Bormolini, Christoph Mick e Roland Fischnaller. Fuori tutti gli altri azzurri, sia nella prova maschile che in quella femminile.

Tra gli uomini Maurizio Bormolini ha ottenuto il secondo miglior tempo totale in 55″25, alle spalle soltanto del tedesco Patrick Bussler, per 0″18, mentre Christoph Mick si è classificato decimo in 55″81 e Roland Fischnaller ha chiuso 12° in 55″96. Non ce l’hanno fatta invece Daniele Bagozza, 25°, Edwin Coratti, 27°, Aaron March, 30°, Mirko Felicetti, 47°, Marc Hofer, 55°, e Gabriel Messner, che non ha concluso la prova.





Tra le donne invece nessuna italiana ha centrato la qualificazione. Nella prova vinta dalla tedesca Selina Joerg, Nadya Ochner ha totalizzato il 23° crono, Giulia Gaspari il 33°, Alice Lombardi il 38° ed Elisa Caffont il 42°. Va ricordato, per completezza d’informazione, che alla fase finale passavano i migliori 16 tempi sia in ambito maschile che in quello femminile.













