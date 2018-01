Sci alpino, tutti gli italiani vincitori di Coppe del Mondo. Peter Fill entra nella leggenda, 30 Sfere di Cristallo nella storia

Peter Fill oggi ha vinto la Coppa del Mondo di combinata alpina e ha così regalato all’Italia una nuova Sfera di Cristallo: si tratta della trentesima della storia per il nostro Paese, la prima in assoluto in questa specialità. A portare a casa il trofeo sono stati gli uomini per 26 volte, soltanto quattro trionfi tra le donne.

I più vincenti di tutti i tempi sono Alberto Tomba con 9 sigilli (uno generale, 4 in gigante, 4 in slalom) e Gustav Thoeni (anche lui a quota 9 ma ben quattro Sfere di Cristallo generali a cui si aggiungono tre in gigante e due in slalom). A quota due Coppe troviamo Piero Gros (tutto nel 1974 con gigante e overall) e Isolde Kostner (discesa libera nel 2001 e nel 2002). In totale soltanto 10 sciatori sono riusciti a portare a casa il trofeo più ambito. Di seguito la lista degli italiani vincitori di Coppe del Mondo.





GUSTAVO THOENI 9 (overall nel 1971, 1972, 1973, 1974; gigante nel 1970, 1971, 1972; slalom nel 1973, 1974)

ALBERTO TOMBA 9 (overall nel 1995; gigante nel 1988, 1991, 1992, 1995; slalom nel 1988, 1992, 1994, 1995)

PETER FILL 3 (discesa libera nel 2016, 2017; combinata alpina nel 2018)

PIERO GROS 2 (overall nel 1974; gigante nel 1974)

ISOLDE KOSTNER 2 (discesa libera nel 2001, 2002)

MANFRED MOELGG 1 (slalom nel 2008)

DENISE KARBON 1 (gigante nel 2008)

GIORGIO ROCCA 1 (slalom nel 2006)

DEBORAH COMPAGNONI 1 (gigante nel 1997)

PETER RUNGGALDIER 1 (SuperG nel 1995)