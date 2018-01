Sci di fondo, Coppa del Mondo 2018: a Planica penultimo appuntamento prima delle Olimpiadi, si affina la condizione in vista di PyeongChang

Si avvicinano ad ampi passi le Olimpiadi di PyeongChang e la Coppa del Mondo di sci di fondo è al penultimo weekend di gare prima del trasferimento in Corea del Sud. Gli atleti, infatti, saranno di scena a Planica, in Slovenia, per una due giorni che permetterà di definire in maniera più accurata la classifica generale e, per i protagonisti, di affinare la condizione in vista della kermesse con i cinque cerchi. Il programma prevede le consuete prove sprint in tecnica classica maschili e femminili per quanto riguarda la giornata di sabato, mentre domenica sarà la volta delle prove in linea. 10km, sempre a tecnica classica per le donne e 15km per gli uomini.

Il weekend sloveno ci permetterà di capire chi si avvicinerà, o meno, alla Coppa del Mondo generale. Tra le donne, per esempio, è sempre più serrato il derby norvegese tra Heidi Weng, prima con 1154 punti, e Ingvild Flugstad Oestberg, seconda con 1087. Saranno loro, molto presumibilmente, a contendersi lo scettro fino alla conclusione della stagione, dato che dal terzo posto di Jessica Diggins (a quota 776 punti) i distacchi sono abissali. Tra gli uomini, invece, il derby norvegese al comando è messo ben più in discussione. Martin Johnsrud Sundby, infatti, comanda la graduatoria con 875 punti, ma Johannes Hosflot Klaebo, nonostante il break preso, si trova ad appena 43 lunghezze di distacco. Dietro di loro non c’è affatto il vuoto, anzi. Terzo è lo svizzero Dario Cologna con 807 punti, mentre quarto è il canadese Alex Harvey con 780. Il russo Alexander Bolshunov è quinto con 710 punti, mentre dalla sesta posizione del terzo norvegese Hans Christer Holund, con 638 punti, il ritardo appare difficile da colmare.

Per i nostri colori il fine settimana di Planica (che porta alla mente la doppia vittoria di Federico Pellegrino e del team Italia nelle sprint del 2016) rappresenta una ghiottissima doppia occasione. Da un lato, infatti, è la giusta chance per Federico Pellegrino per proseguire nel suo ottimo momento di forma, dall’altra vengono lanciati diversi volti nuovi che proveranno a fare esperienza nella Coppa del Mondo ed a ritagliarsi il loro spazio. C’è grande entusiasmo in seno alla nazionale italiana grazie alle ultime vittorie. Federico Pellegrino è il faro dietro il quale tutto il gruppo deve crescere e cercare la propria luce. A PyeongChang la speranza sarà quella di vedere più atleti a caccia di risultati importanti, e non solo il campione nato ad Aosta.

I convocati dell’Italia: Francesca Baudin, Alice Canclini, Anna Comarella, Virginia De Martin, Greta Laurent, Sara Pellegrini, Lucia Scardoni e Gaia Vuerich. Tra gli uomini Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, Dietmar Noeckler, Maicol Rastelli, Sergio Rigoni, Giandomenico Salvadori e Stefan Zelger.

PROGRAMMA CDM SCI DI FONDO – PLANICA 2018

Sabato 20 gennaio

ore 10.30 qualificazioni sprint

ore 13.00 prove finali sprint. Diretta Eurosport2 (canale 211).

Domenica 21 gennaio

ore 9.30 10km tecnica classica donne. Differita Eurosport2 ore 18.00

ore 12.30 15km tecnica classica uomini. Differito Eurosport2 ore 18.45













Foto: Pier Colombo