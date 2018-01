Sci alpino, slalom Kranjska Gora 2018: il solito dominio di Mikaela Shiffrin. Avversarie lontanissime, Costazza dodicesima

Il solito meraviglioso copione. Un dominio incontrastato, una netta differenza rispetto a tutte le altre avversarie. Tutto questo è quello che è riuscito a creare Mikaela Shiffrin. Nello slalom di Kranjska Gora l’americana conquista la 40esima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la numero 29 nella specialità ed una coppa di slalom che ormai non può davvero più perdere. Come ieri in gigante la leader della classifica generale ha ipotecato il successo con una prima manche sensazionale, aumentando di qualche decimo poi anche nella seconda.

Distacchi abissali per tutte le altre avversarie. Al secondo posto a 1.64 dalla vetta chiude Frida Hansdotter, che ha preceduto la svizzera Wendy Holdener, terza ad 1.87 da Shiffrin. Addirittura dal quarto posto la differenza tra Shiffrin e le avversarie sale sopra i due secondi, con Petra Vlhova che paga 2.18 dall’americana. Quinta piazza per Bernadette Schild (+2.43), che rimonta tre posizioni grazie al miglior tempo nella seconda manche.

Sesto posto per la svizzera Melanie Meillard (+3.68) e settima ad oltre quattro secondi (+4.01) la tedesca Christina Geiger. Molto brava la svedese Estelle Alphand, che recupera ben otto posizioni, chiudendo a 4.16 da Shiffrin. Chiudono la top ten la norvegese Nina Haver-Loseth (+4.38) e la svedese Anna Swenn-Larsson (+4.67)

Nessuna azzurra tra le prime dieci. Chiara Costazza è stata la migliore, confermando la dodicesima posizione della prima manche a 4.79 da Shiffrin. Atteggiamento troppo difensivo quello mostrato da Irene Curtoni nella seconda manche, che l’ha portata alla fine a chiudere al quattordicesimo posto ad oltre cinque secondi (+5.17) . E’ uscita Manuela Moelgg a poche porte dal traguardo.













