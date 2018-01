Sci alpino, Mikaela Shiffrin e una suggestione pazzesca: 5 ori individuali a PyeongChang 2018? Sogno, non utopia…

Mikaela Shiffrin sta letteralmente riscrivendo la storia dello sci alpino, l’albo dei record è stravolto di continuo dal fenomeno statunitense che si sta comportando da autentica Cannibale del Circo Bianco, un fenomeno indiscusso che domina infliggendo distacchi abissali a tutte le rivali: nessuna è in grado di contrastarla, una Campionessa indiscussa e inarrivabile che a soli 22 anni ha già vinto addirittura 40 gare in Coppa del Mondo e si appresta a diventare la Under 23 più vincente di tutti i tempi.

A un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è chiaro che la statunitense si appresta a essere la super stella della manifestazione, la grande favorita della vigilia per un bottino di ori sostanzioso. Il sogno dei cinque titoli individuali, cioè l’en-plein totale, sembra di difficile realizzazione ma non è più un’utopia: questa atleta strepitosa ci sta regalando delle autentiche emozioni e sulla neve è davvero unica e impareggiabile, può davvero realizzare un’impresa mastodontica anche se le possibilità sono abbastanza ridotte.

A trenta giorni dall’inizio delle gare in Corea del Sud, Mikaela Shiffrin sembra poter tranquillamente puntare a tre medaglie d’oro: lo slalom è la sua disciplina prediletta e nessuna riesce minimamente a impensierirla, ormai è diventata dominante anche in gigante e la combinata alpina potrebbe sorriderle. La musica naturalmente cambia per quanto riguarda le discipline tecniche: la 22enne ha sì vinto la discesa di Lake Louise a inizio stagione ma riuscire a battere tutte le specialiste sul loro tracciato non sarà sicuramente facile, ancora più complicato in SuperG dove il miglior risultato in carriera è il quarto posto ottenuto a Cortina d’Ampezzo un anno fa. A PyeongChang assisteremo a qualcosa di davvero unico e irripetibile? Soltanto Mikaela Shiffrin, da vera aliena qual è, potrebbe realizzare qualcosa di inumano.