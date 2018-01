Sci alpino, gare Bad Kleinkirchheim 2018 – Sofia Goggia: “Spero di trovare buone sensazioni”. Brignone: “Pista tecnica, partirò a tutta”

Federica Brignone e Sofia Goggia vogliono essere grandi protagoniste delle gare in programma nel weekend a Bad Kleinkirchheim. Il maltempo ha costretto a invertire discesa libera e SuperG, le due azzurre si presentano combattive quando manca meno di un mese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Queste le dichiarazioni che hanno rilasciato alla Fisi.





FEDERICA BRIGNONE: “Affronteremo una pista molto tecnica e bella, la tratteremo bene. Il superG di Bad Kleinkirchheim è pieno di curve e ci sono ottime possibilità di fare una bella gare, partirò “a tutta” come sempre. Ho corso su questa pista due volte e non ho bei ricordi tanto da pensare di non fare più discipline veloci, ma dato che sono qui vuol dire che ho cambiato idea“.

SOFIA GOGGIA: “Purtroppo le condizioni climatiche non ci hanno permesso di disputare le prove. Ci siamo lasciati sul podio e spero di ritrovarmi anche qui con delle belle sensazioni anche se non sarò tra le prime tre. La pista è un’incognita per tutti, ma speriamo che la neve sia in buone condizioni“.