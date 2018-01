Sci alpino femminile, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: le grandi donne da podio. Spiccano Shiffrin, Vonn e Gut

Mancano poco più di venti giorni all’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Lo sci alpino è da sempre la disciplina regina e c’è grandissima attesa per chi sarà protagonista sulle nevi coreane. In campo femminile l’Italia può ambire a traguardi molto importanti, soprattutto con Sofia Goggia e Federica Brignone, ma nel resto del mondo ci sono alcune atlete che possono assolutamente entrare nel ristretto gruppo delle “Donne da medaglia”.

MIKAELA SHIFFRIN

E’ l’assoluta dominatrice della Coppa del Mondo da ormai due stagioni, ma soprattutto in questa l’americana ha mostrato davvero una supremazia schiacciante ed il record di punti di Tina Maze è ormai a fortissimo rischio. Alle Olimpiadi Shiffrin può addirittura puntare a vincere l’oro in tutte le specialità, un’impresa che la porterebbe nella leggenda dello sport mondiale. In slalom non ha assolutamente rivali, in combinata e gigante è la donna da battere e poi ci sarebbero le gare veloci, dove Mikaela, non tra tra le super favorite, potrebbe arrivare con già tanti ori al collo e dunque con una leggerezza emotiva che potrebbe davvero spingerla verso qualcosa di straordinario.

LINDSEY VONN

Dopo Mikaela Shiffrin è sicuramente l’atleta più attesa in quel di PyeongChang. Dovrebbero essere le ultime Olimpiadi per la meravigliosa campionessa americana. Con la rivoluzione del programma di gara, sarà protagonista sul finale dei Giochi, nella sua amata velocità dove resta comunque sempre la donna da battere. Una stagione di Coppa del Mondo a corrente alternata, condizionata ancora dai tanti problemi fisici, ma la nativa di Saint Paul punta alla doppietta sulla pista di Jeongseon, cosa che le è mancata in quel di Vancouver (oro in discesa e bronzo in supergigante).

LARA GUT

La sensazione è quella che sia entrata in forma nel momento migliore della stagione. L’infortunio sembra ormai definitivamente alle spalle e la condizione cresce di gara in gara. L’elvetica può essere protagonista in tre specialità (gigante, superG e discesa) e può inserirsi per il podio anche in combinata. Finora ai Giochi Olimpici si è messa al collo solo un bronzo (discesa a Sochi), ma il bottino di medaglie potrebbe davvero essere aumentato sulle nevi coreane. Le prossime gare di Coppa del Mondo serviranno per migliorare gli ultimi dettagli in vista di un appuntamento che la svizzera pare aver preparato davvero al meglio.

VIKTORIA REBENSBURG

Donna da grandi appuntamenti, soprattutto nel suo amato gigante, dove si è messa al collo già due medaglie, tra cui l’oro di Vancouver. In questa stagione di Coppa del Mondo è tornata ad essere competitiva anche per la classifica generale, tornando protagonista anche nella velocità. In gigante il duello con Mikaela Shiffrin è aperto e sarà una bellissima battaglia, poi arriveranno le prove veloci dove la tedesca davvero può essere una outsider di lusso. Le aspettative per una grande rassegna olimpica ci sono tutte.

TESSA WORLEY

La francese si presenta a PyeongChang per conquistare la sua prima medaglia olimpica della carriera. In gigante è tra le grandissime protagoniste ed insieme a Shiffrin e Rebensburg, senza dimenticare le azzurre, regalerà una delle battaglie più belle dei Giochi. Nelle prove veloci è un’incognita, ma in supergigante può davvero regalare il colpo a sorpresa. Classe e talento di certo non mancano ad un’atleta capace anche di mettersi al collo quattro ori mondiali.