Sci alpino, Coppa del Mondo Cortina 2018: prima prova di discesa anticipata per rischio maltempo

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa a Cortina d’Ampezzo: due discese libere ed un supergigante renderanno appassionante il fine settimana italiano. In realtà la macchina organizzativa si è già messa in moto, in quanto oggi c’è stata la prima riunione di giuria, mentre domani e giovedì ci saranno le due prove cronometrate.

Sull’Olympia delle Tofane si doveva partire alle 10.30, ma gli organizzatori, temendo l’arrivo di neve e vento forte, hanno deciso di uniformare l’orario di partenza delle due prove, dunque si partirà in entrambi i giorni alle ore 10. Al momento resta confermato questo orario anche per giovedì, ma la riunione di domani ci dirà di più, anche a seguito di previsioni meteo maggiormente attendibili.













Foto: Profilo Facebook Meta Hrovat