Salto femminile, Coppa del Mondo 2018: Daniela Iraschko-Stolz spezza il dominio di Maren Lundby

L’austriaca Daniela Iraschko-Stolz si è imposta nella seconda delle due gare di Ljubno, in Slovenia, valida per la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2017-2018. Il successo dell’austriaca ha posto così fine al dominio della norvegese Maren Lundby, che prima di oggi aveva messo assieme sei vittorie consecutive nel massimo circuito FIS.

Al comando dopo la prima serie, la pioniera della disciplina ha difeso un vantaggio esiguo proprio su Lundby, in rimonta nella seconda serie, anche se il miglior punteggio in questo frangente di gara non è stato sufficiente per balzare al comando e confermarsi al vertice dopo il successo di ieri e quelli delle scorse settimane. Sul trampolino HS 94 in terra slovena, le due atlete sono state divise da soli 1,8 punti. Poco più indietro Katharina Althaus, che ha completato il podio. Da sottolineare le condizioni atmosferiche, con forte vento da monte che potrebbe aver sfavorito Lundby, altrimenti dominante in questo periodo dell’anno. Hanno completato la top 5 Sara Takanashi e Carina Vogt, però più staccata rispetto alla nipponica, rimasta a 3 lunghezze da Althaus.

Per quanto riguarda la nazionale italiana, tutte e tre le atlete impegnate si sono qualificate alla seconda serie. Molto vicine Manuela e Lara Malsiner, in 19esima e 21esima posizione, mentre Elena Runggaldier ha chiuso26esima.













Foto: Tadeusz Mieczyńsk CC-BY-SA 3.0