Rugby: finale Trofeo Eccellenza tra Lafert San Donà e Fiamme Oro Rugby. Calvisano eliminato in Continental Shield

Sabato di Coppe per quanto riguarda il rugby italiano. Oltre alle competizioni internazionali più importanti, come Challenge Cup e Champions Cup, dove sono impegnate Zebre e Benetton Treviso, in campo continentale presente anche il Calvisano. In casa i lombardi devono arrendersi nel ritorno della semifinale di Continental Shield all’Heidelberger, per 17-13, dicendo così addio alle speranze di andarsi a giocare la finale. I tedeschi si giocheranno l’accesso alla Challenge Cup con i rumeni del Timisoara Saracens.

Per quanto riguarda le Coppe del Bel Paese, è andato in scena l’ultima giornata del Trofeo Eccellenza. Vani i successi esterni di Toscana Aeroporti I Medicei e Mogliano Rugby: la finale sarà tra Lafert San Donà e Fiamme Oro Rugby e si disputerà il 31 marzo in sede da definire.

Questo il riepilogo dell’ultima giornata e delle classifiche:

Girone 1

San Donà di Piave, Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – sabato 20 gennaio 2018

Trofeo Eccellenza, VI giornata

Lafert San Donà v Mogliano Rugby 24-27 (12-15)

Marcatori: p.t.1’ m. Bacchin tr. Biasuzzi (7-0), 6’ m. Biasuzzi (12-0), 16’ m. Nicotera (12-5), 22’ m. Buondonno tr. Giabardo (12-12), 43’ cp. Giabardo (12-15); s.t.50’ m. Flammini tr. Giabardo (12-22), 56’ m. Biasuzzi (17-22), 62’ m. Giabardo A. (17-27), 74’ Bauer tr. Biasuzzi (24-27)

Lafert San Donà: Biasuzzi; Rigo, Schiabel, Bertetti (54’ Pratichetti), Bardella (36’ Steolo); Ambrosini (65’ Falsaperla), Pelloia; Vian (42’ Bauer), Bacchin, Menconi (80’ Vian GL); Erasmus, Tofanelli (65’ Van Vuren); Ros (70’ Bruniera), Vian (41’ Dal Sie), Pasqual (54’ Zanusso).

All. Ansell

Mogliano Rubgy: Mornas; Facchini (70’ Giabardo A.), Buondonno (60’ Gubana), Zanatta, D’Anna; Giabardo, Fabi; Manni (75’ Baldino), Carraretto (47’ Corazzi), Finotto; Flammini, Vecchiato (70’ Maso); Bigoni (42’ Stefani), Nicotera (60’ Ferraro), Ceccato (47’ Vento).

All. Dalla Nora

arb.: Clara Munarini

AA1 Zaniol (Treviso), AA2 Toneatto (Udine)

Calciatori: Biasuzzi (Lafert San Donà) 2/4; Giabardo (Mogliano Rugby) 3/5

Note: giornata nuvolosa, campo pesante. Stadio Pacifici 285 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 2; Mogliano Rugby 5

Man of the Match: Manni (Rugby Mogliano)

Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff. 1 (1) Lafert San Donà 16 4 3 0 1 101:86 15 2 (3) Mogliano Rugby 11 4 2 0 2 95:106 -11 3 (2) Conad Reggio 9 4 1 0 3 101:105 -4

Girone 2

Roma, CPO “Giulio Onesti” Acqua Acetosa- Sabato 20 gennaio 2018

Trofeo Eccellenza- VI giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Toscana Aeroporti I Medicei 17-49 (0-20)

Marcatori: p.t. 15’ mt Savia tr Newton (0-7) 19’ cp Newton (0-10), 26’ cp Newton (0-13), 40’ mt Baruffaldi tr Newton (0-20) s.t. 44’ cp Newton (0-23), 50’ m Greef tr Newton (0-30), 51’ m Leibson tr Micheli (7-30), 56’ m Cornelli (7-35), 64’ m Cugini (12-35), 67’ m Rodwell tr Newton (12-42), 74’ m Leibson (17-42), 79’ m Cornelli tr Newton (17-49)

S.S Lazio Rugby 1927: Calandro (42’ Giangrande); Santoro, Vella, Giacometti; Giancarlini (72’ Calabrò), Brancadoro (45’ Micheli); Brui, Ercolani (50’ Freytes); Filippucci (cap), Pagotto; Riedi, Pierini (42’ Cicchinelli); Forgini (6’ Leibson), Corcos, Amendola (40’ Di Roberto)

All. Montella

Toscana Aeroporti I Medicei: Basson; Citi (40’ Morsellino), Cornelli, Rodwell; Lubian; Newton, Taddei (40’ Fusco); Greef; Boccardo (10’-13’ Chianucci) 63’ Chianucci, Brancoli; Cemicetti, Savia; Schiavon (50’ Kapaj), Baruffaldi, Montivero (50’ Zileri).

all. Presutti

arb.D’Elia (Taranto)

AA1 Rosella (Roma) AA2 Di Vito (Roma)

Calciatori: Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 7/7 Micheli (S.S. Lazio Rugby 1927) 1/3, Basson (Toscana Aeroporti I Medicei) 0/1

Note: Giornata soleggiata, spettatori presenti 450 circa,

Man of the Match: Dan Newton (Toscana Aeroporti I Medicei)

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 0 , Toscana Aeroporti I Medicei 5

Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff. 1 (1) Fiamme Oro Rugby 19 4 4 0 0 133:40 93 2 (2) Toscana Aeroporti I Medicei 9 4 2 0 2 89:122 -33 3 (3) S.S. Lazio R. 1927 3 4 0 0 4 68:128 -60

Foto: Ettore Griffoni