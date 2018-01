Rally Montecarlo 2018: pronti via ed è subito super Sebastien Ogier, mentre Thierry Neuville finisce nella neve e perde 4 minuti

Ha preso il via, come sempre in notturna, la ottantaseiesima edizione del Rally di Montecarlo. La prima prova del campionato del mondo Rally 2018 è scattata subito all’insegna dello spettacolo e dei colpi di scena e con il campione del mondo in carica, Sebastien Ogier (Ford Fiesta), davvero sugli scudi. Il francese, infatti, ha centrato un doppio successo nei primi due stage e ha concluso la prima giornata di gara con 17.3 secondi di vantaggio sul norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) e 25.6 sullo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20). Quarta posizione assoluta per il finlandese Esapekka Lappi (Toyota Yaris) a 37.4 secondi, quinta per l’estone Otta Tanak (Toyota Yaris) a 42.4 mentre sesto è il secondo finlanese, Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) a 55.4. Giovedì complicato per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) che perde molto terreno nella SS1 finendo nella neve e, soprattutto, ad oltre 4 minuti dalla vetta.

LA GIORNATA:

La prima speciale era la Thoard-Sisteron di 36.69km che comprendeva la celebre ascesa al Col de Turinì. Subito Sebastien Ogier su tutti (nonostante una leggera uscita di strada per colpa del ghiaccio), con il tempo di 23:16.6 e 7.7 secondi sul più immediato inseguitore, Andreas Mikkelsen. Per tutti gli altri i distacchi si fanno importanti. Esapekka Lappi, terzo, chiude a 19,4 secondi, tre decimi davanti a Dani Sordo. Quinta posizione per l’irlandese Craig Breen (Citroen C3) a 24,6 secondi, mentre Ott Tanak accusa un ritardo di quasi 40 secondi. Settima posizione per Jari-Matti Latvala a 48.9 secondi, mentre il francese Bryan Bouffier (Ford Fiesta), ottavo, passa il minuto di distacco. Solamente ventunesimo Thierry Neuville che termina la prima prova in ventunesima posizione a ben 4:16 minuti da Ogier. Per il belga tre testacoda e problemi alla scatola del cambio, per un avvio quanto mai complicato. Il momento più complicato è stato quando è rimasto bloccato dai cumuli di neve dopo una uscita di strada. Per togliere la sua vettura da quella situazione ha sprecato tempo prezioso che ora lo pongono in una disperata rimonta.

La seconda spettacolare prova era la Bayons-Brèziers di 25.49 km e ha visto anche una volta il successo di uno scatenato Ogier. Il campione del mondo ha chiuso la tappa con il tempo di 14:53.2 precedendo un redivivo Neuville per appena 1.4 secondi, mentre al terzo posto si è piazzato Tanak a 4.5 secondi. Quarta posizione per un ottimo Sordo a 5.9 secondi davanti a Latvala a 6.5 e Mikkelsen a 9.6. Dalla settima posizione di Lappi i ritardi sono più ampi. Il finlandese, infatti, è a 18 secondi, mentre il britannico Elfyn Evans (Ford Fiesta) è a 25 davanti a Breen ed al britannico Kris Meeke (Citroen C3) a quasi mezzo minuto.

