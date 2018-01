Rally, Mondiale 2018: tutti i piloti italiani al via. Eddie Sciessere ed Enrico Brazzoli iscritti in WRC2 e WRC3

Manca pochissimo all’inizio del Mondiale 2018 di rally. Il sipario su un’altra stagione entusiasmante sarà alzato come sempre a Montecarlo. L’attesa è tanta e tra le analisi della vigilia una parentesi la merita l’Italia.

Chiariamo subito. Non ci saranno piloti italiani al via del Mondiale WRC, la classe regina. È oramai un’abitudine, destinata probabilmente a durare ancora per molto. In WRC2, però, un italiano c’è eccome e si chiama Eddie Sciessere. L’italiano sarà al via del Mondiale di rally per la prima volta e lo farà a bordo di una Citroen DS3 R5 curata dai francesi della Ph Sport, team satellite di Citroen Sport. Al suo fianco ci sarà un navigatore di esperienza come Flavio Zanella, che lo aiuterà a mettersi alla prova con i migliori piloti del mondo. L’altra presenza fissa sarà quella di Enrico Brazzoli, tra i protagonisti della classe WRC3, al cui via si presenta con ambizioni importanti. Il cuneese è stato confermato al volante della Peugeot 208 R2 della Vieffe Corse, ma quest’anno avrà un nuovo navigatore, ovvero Luca Beltrame.

Non è detto, però, che i piloti italiani non possano essere protagonisti nel corso della stagione. Non faranno presenza fissa, ma quanto meno potranno prendere parte alle varie tappe, anche e soprattutto tra i big. È il caso di Manuel Villa, che correrà a Montecarlo nella categoria WRC accompagnato da Daniele Michi. Una bella occasione per lui, tornato dopo un anno di assenza, alla quinta partecipazione alla corsa monegasca. Il ligure guiderà una Ford Fiesta della Tamauto: una vettura che difficilmente gli consentirà di lottare per la vittoria ma che certamente potrebbe portarlo a togliersi qualche soddisfazione.

Andrea Nucita lotterà per la RGT Cup nelle strade del Principato, navigato da Andrea Vozzo. Entrambi saranno al volante della Fiat 124 Abarth, portando la vettura con lo scorpione nel prestigioso rally monegasco. Andrea Coti Zelati sarà al via per la prima volta a Montecarlo con una Citroen DS3 R3T con Giovanni Barbaro come navigatore, mentre Carlo Covi correrà al volante della Peugeot 208 R2B coadiuvato da Pietro Ometto.













