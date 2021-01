Tutto è pronto per l’inizio del Mondiale Rally 2021. A meno di due mesi dall’evento di Monza, ultimo round del 2020, i protagonisti del WRC sbarcano a Montecarlo per l’inizio di una nuova stagione. Sono 12 le auto iscritte nella classe regina, ma non tutti saranno al via dell’imminente manifestazione monegasca. Toyota, Hyundai e Ford sono i tre costruttori confermati con almeno una ‘WRC Plus’.

I giapponesi di Toyota cercano di bissare il titolo piloti dopo la splendida affermazione del francese Sébastien Ogier. Il sette volte vincitore del Mondiale Rally, approda a Montecarlo con la prima delle vetture ufficiali. Il britannico Elfyn Evans, secondo al termine della passata stagione, è confermato con la squadra asiatica insieme al finnico Kalle Rovanperä ed al giapponese Takamoto Katsuta.

Anche i coreani di Hyundai mantengono una formazione stabile. Lo spagnolo Dani Sordo e l’irlandese Craig Breen dovrebbero essere in scena in alcuni eventi selezionati accanto i due titolari: il belga Thierry Neuville e l’estone Ott Tanak. Entrambi cercano una rivincita dopo un 2020 abbastanza complesso.

Cambia tutto in casa Ford. M-Sport, squadra che prepara e gestisce le due auto, ha scaricato il finlandese Esapekka Lappi per far posto al giovane francese Adrien Fourmaux, in scena in alcuni eventi selezionati in sostituzione Il finnico Teemu Suninen. Discorso differente per l’inglese Gus Greensmith, protagonista per tutto il campionato.

Se guardiamo la lista partenti del Mondiale 2021 non compaiono italiani nella classe regina. Dobbiamo infatti passare alla WRC2 per scovare il primo ed unico nostro connazionale. Si tratta di Enrico Brazzoli, alfiere di casa Movisport SRL (Skoda).

La stagione che ci apprestiamo a vivere vede ancora purtroppo la mancanza di un italiano tra i migliori interpreti di questo sport. Brazzoli, navigato da Maurizio Barone, dovrebbe correre a tutte le prove di una stagione che dovrebbe essere più lineare rispetto alla scorsa.

ELENCO ISCRITTI MONDIALE RALLY 2021

Teemu Suninen-Mikko Markkula (M-Sport Ford)

Gus Greensmith – Elliott Edmondson (M-Sport Ford)

Adrien Fourmaux – Renaud Jamoul (M-Sport Ford)

Dani Sordo – Carlos del Barrio/Borja Rozada (Hyundai Motorsport)

Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai Motorsport)

Thierry Neuville – Nicolas Gilsoul (Hyundai Motorsport)

Craig Breen Republic – Paul Nagle (Hyundai Motorsport)

Pierre-Louis Loubet – Vincent Landais (Hyundai 2C Competition)

Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (Toyota Gazoo Racing)

Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota Gazoo Racing)

Takamoto Katsuta – Daniel Barritt (Toyota Gazoo Racing)

Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota Gazoo Racing)

WRC2

Adrien Fourmaux – Renaud Jamoul (M-Sport)

Sean Johnston Alex Kihurani (Saintéloc)

Eric Camilli François-Xavier Buresi (Portugal Sports & You)

Oliver Solberg – Aaron Johnston (South Korea Hyundai Motorsport)

Ole Christian Veiby Jonas Andersson (South Korea Hyundai Motorsport)

Enrico Brazzoli – Maurizio Barone (Movisport)

Nikolay Gryazin – Konstantin Aleksandrov (Movisport)

Marco Bulacia Wilkinson – Marcelo Der Ohannesian (Toksport)

Andreas Mikkelsen – Norway Ola Fløene (Toksport)

Foto: ACI Monza Rally