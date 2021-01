Rally, Mondiale 2021: i favoriti. Le Hyundai sfidano Ogier ed Evans

Con il tradizionale Rally di Montecarlo inizia il WRC 2021. Dopo le infinite difficoltà riscontrate lo scorso anno in seguito all’emergenza sanitaria ed l’inedita chiusura di stagione all’Autodromo Nazionale di Monza, i protagonisti del Mondiale Rally si preparano per uno degli eventi più classici della stagione.

Toyota, Hyundai e Ford sono le case che si sfidano per la prima prova del 2021. Il favorito d’obbligo è il francese Sébastien Ogier. Il vincitore del Mondiale 2020, il settimo nella sua gloriosa carriera, si ripresenta a Montecarlo con Toyota alla caccia della 50° affermazione.

Il nativo di Gap, a segno consecutivamente dal 2014 al 2019 in questa storica manifestazione, cerca di iniziare al meglio una stagione in cui attendiamo la rivincita del britannico Elfyn Evans. Il teammate di Ogier, fino al penultimo giorno del Rally di Monza al comando della classifica assoluta, insegue il primo titolo in carriera.

L’inglese di casa Toyota, terzo lo scorso anno a Montercarlo, ed il pluricampione transalpino dovrà vedersela con le Hyundai. Il marchio coreano fa affidamento su due piloti che potrebbero senza dubbio primeggiare a Montecarlo: Dani Sordo e Thierry Neuville.

Il primo, pilota spagnolo scelto in alcuni specifici eventi, non ha partecipato alle ultime due edizioni di questo prestigioso evento, ma certamente è uno dei migliori interpreti delle stage in asfalto. É chiamato alla rivincita il belga Thierry Neuville, vincitore 12 mesi fa proprio a Montecarlo. Il portacolori della Hyundai prova ad iniziare al meglio il WRC 2021 dopo aver chiuso con un ritiro il Rally di Monza in seguito ad un errore durante le insidiose tappe nel tempio della velocità.

Anche l’estone Ott Tanak (Hyundai) ed il giovanissimo finnico Kalle Rovanperä (Toyota) sono dei candidati per il successo. Il primo, campione del mondo nel 2019, torna sulle strade che lo scorso anno lo videro protagonista di un terribile incidente. Il secondo insegue il primo successo in carriera. La stella nascente di casa Toyota sembra non essere ancora pronta per aggiudicarsi un intero evento, ma tutto è possibile.

Foto: ACI Monza Rally