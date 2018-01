Pattinaggio artistico, Europei Mosca 2018: titolo maschile promesso a Javier Fernández, Matteo Rizzo per sorprendere ancora

La terza giornata dei Campionati Europei di pattinaggio di figura 2018 vedrà l’assegnazione delle medaglie della prova maschile. Nettamente al comando dopo il primo segmento di gara, lo spagnolo Javier Fernández López ha già messo un’ipoteca sul suo sesto titolo continentale consecutivo, impresa che, se confermata nel free skating di venerdì, sarebbe seconda solamente al filotto di otto vittorie fatte segnare dall’austriaco Karl Schäfer dal 1929 al 1936. Il madrileno potrebbe inoltre eguagliare il numero di medaglie d’oro europee di un altro grande austriaco del secolo scorso, Willy Böckl. Con un vantaggio di oltre dodici punti, Fernández potrebbe concedersi anche qualche errore ed imporsi comunque senza difficoltà.

Più interessante, invece, la battaglia alle sue spalle: sul podio provvisorio troviamo infatti due diciottenni, il russo Dmitri Aliev ed il lettone Deniss Vasiļjevs, atleti dal grande talento ma allo stesso tempo poco esperti e mai trovatisi in una situazione di questo tipo in una manifestazione di tale importanza. Questa situazione potrebbe favorire pattinatori più esperti, in particolare il russo Mikhail Kolyada, che partiva come numero due in base ai punteggi stagionali ma che si è dovuto accontentare del quarto posto dopo lo short program. Mai medagliata a livello maschile, la Georgia conserva qualche speranza di medaglia con Moris Kvitelashvili, mentre Vasiļjevs potrebbe regalare la prima medaglia di sempre in qualsiasi specialità alla Lettonia. Da non sottovalutare neanche il belga Jorik Hendrickx, intento a ripetere le imprese di Kevin van der Perren, bronzo nel 2006 e nel 2008.

Sesto dopo il primo segmento di gara ed autore di un nuovo primato personale, Matteo Rizzo spera di confermarsi anche nel free skating. Il fresco campione italiano sarà intenzionato a battere il proprio personal best anche nel libero, e conservare così un piazzamento di prestigio. Se all’inizio il suo obiettivo era la top ten, dopo la prestazione di mercoledì l’asticella si è alzata, con Rizzo che può pretendere ad una posizione ancora migliore di quella pronosticabile alla vigilia.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM

Pl. Name Nation Points SP FS 1 Javier FERNANDEZ ESP 103.82 1 Q 2 Dmitri ALIEV RUS 91.33 2 Q 3 Deniss VASILJEVS LAT 85.11 3 Q 4 Mikhail KOLYADA RUS 83.41 4 Q 5 Jorik HENDRICKX BEL 78.56 5 Q 6 Matteo RIZZO ITA 78.26 6 Q 7 Moris KVITELASHVILI GEO 76.74 7 Q 8 Alexei BYCHENKO ISR 74.97 8 Q 9 Alexander SAMARIN RUS 74.25 9 Q 10 Michal BREZINA CZE 72.72 10 Q 11 Paul FENTZ GER 72.54 11 Q 12 Alexander MAJOROV SWE 71.28 12 Q 13 Chafik BESSEGHIER FRA 70.35 13 Q 14 Slavik HAYRAPETYAN ARM 69.49 14 Q 15 Phillip HARRIS GBR 67.77 15 Q 16 Stephane WALKER SUI 65.96 16 Q 17 Igor REZNICHENKO POL 63.96 17 Q 18 Irakli MAYSURADZE GEO 63.69 18 Q 19 Sondre ODDVOLL BOE NOR 61.85 19 Q 20 Romain PONSART FRA 61.45 20 Q 21 Burak DEMIRBOGA TUR 61.27 21 Q 22 Felipe MONTOYA ESP 61.23 22 Q 23 Daniel Albert NAURITS EST 60.76 23 Q 24 Valtter VIRTANEN FIN 60.23 24 Q 25 Yaroslav PANIOT UKR 60.07 25 26 Daniel SAMOHIN ISR 59.18 26 27 Nicholas VRDOLJAK CRO 58.30 27 28 Jiri BELOHRADSKY CZE 58.30 28 29 Michael NEUMAN SVK 57.44 29 30 Thomas KENNES NED 54.65 30 31 Davide LEWTON BRAIN MON 54.64 31 32 Larry LOUPOLOVER AZE 52.44 32 33 Alexander MASZLJANKO HUN 52.01 33 34 Nicky OBREYKOV BUL 50.24 34 35 Yakau ZENKO BLR 47.26 35 36 Conor STAKELUM IRL 43.05 36

