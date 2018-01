Pattinaggio artistico, EduSport Trophy 2018: trionfo di Lucrezia Gennaro nel singolo femminile

Si è conclusa ieri sul ghiaccio della Tiriak Telekom Arena di Otopeni in Bucarest la seconda edizione del Trofeo EduSport, competizione internazionale di pattinaggio artistico.

L’unica gara prevista per la massima categoria, ovvero l’individuale femminile, ha visto trionfare l’atleta azzurra Lucrezia Gennaro; la pattinatrice tesserata con l’Ice Skating Club di Padova e allenata da Ludmila Mladenova si è imposta saldamente in entrambi i segmenti di gara realizzando due buone prestazioni in cui, nonostante ancora alcuni problemi, ha dimostrato una netta crescita rispetto alle precedenti uscite stagionali. Il podio è stato completato dalla greca Dimitra Korri (in seconda posizione con 91.22) e dall’atleta di casa Irina Preda (terza con 62.45).

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter