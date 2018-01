Pallanuoto: il Setterosa vince ancora in amichevole con l’Australia. Azzurre vittoriose 9-6 a Perth

Due su due. Il Setterosa sta preparando al meglio la prossima Europa Cup con una serie di amichevoli in terra australiana, precisamente a Perth, contro la Nazionale di casa. Arriva il secondo successo in due uscite per la nazionale italiana contro quella oceanica: oggi le azzurre di Fabio Conti si sono imposte per 9-6. Grandi protagoniste sono le stelle della squadra: Emmolo e Bianconi, con tre reti a testa. Terza amichevole in programma domani, domenica 28 gennaio alle ore 19.00 (12.00 italiane).

Australia-Italia 6-9

Australia: Hedges, Gofers 3, Buckling 3, Armit, Andrews, Ridge 2, A. Williams, Morrissey, Arancini 1, Zimmerman 1, Millikin, Casey 2, Palm. All. Kechagias

Italia: Gorlero, Tabani, Garibotti 1, Gragnolati, Queirolo 1, R. Aiello 1, Picozzi, Bianconi 3, Emmolo 3, Palmieri, Avegno, Dario, Lavi, Galardi, A. D’Amico, Cocchiere. All. Conti

Arbitri: D. Bianco (Ita) e Flahive (Aus).

Note: parziali 3-2, 1-2, 1-3, 1-2. Superiorità numeriche: Australia 2/10, Italia 4/10. Italia con sedici giocatrici a referto.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter