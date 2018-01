Pallanuoto femminile, Coppa Italia 2018: Padova-Bogliasco 9-9 nella prima partita della seconda fase

Si apre con un pareggio la seconda fase della Coppa Italia di pallanuoto femminile: a Padova, le padrone di casa sono state fermate sul 9-9 dal Bogliasco nella prima sfida del Girone D.

Le ospiti hanno provato lo strappo decisivo già nel primo quarto, chiuso sull’1-4, ma la classe delle Campionesse d’Italia è venuta fuori nel secondo parziale, quando sono riuscite a rientrare sul 5-5. La gara, sempre in equilibrio, ha visto gli ultimi due tempi concludersi con l’identico punteggio di 2-2.

Sugli scudi, per le padrone di casa, Queirolo, autrice di una tripletta, mentre Barzon e Dario hanno siglato una doppietta, così come, per le liguri, Cocchiere, Viacava e Dufour. Male entrambe le formazioni nelle azioni in superiorità numerica: per Padova 2/12, mentre per Bogliasco 3/10, oltre ad un rigore realizzato da Dufour.

Foto: Pagina Ufficiale Plebiscito Padova

