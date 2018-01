LIVE Olympiacos-Olimpia Milano, Eurolega 2018 in DIRETTA: Milano si sveglia troppo tardi, l’Olympiacos vince 87-80

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, prima giornata di ritorno dell’Eurolega 2018. Serve un’impresa alla squadra di Simone Pianigiani.

L’Olimpia è reduce da sei sconfitte nelle ultime sette partite, per un mese di dicembre che ha visto i biancorossi sprofondare sempre più giù, fino ad occupare il fondo della classifica. L’obiettivo playoff è sempre più lontano: l’ottavo posto è distante quattro vittorie e le recenti prestazioni dicono che all’Armani Exchange serve un’impresa. Troppe vittorie sfumate in rimonta o in finali di gara che hanno visto i milanesi soccombere. Serve una scossa ed occorre farlo da subito. Milano affronta l’Olympiacos al Pireo. I greci occupano il secondo posto della classifica e sono una delle squadre più temibili della competizione. All’andata, però, l’Olimpia sfiorò il colpaccio, perdendo solo all’ultimo possesso: stasera sarà un’altra storia ma quel precedente può dare più forza e consapevolezza alla truppa di Simone Pianigiani, che si presenta in Grecia con un’arma in più, vale a dire il lituano Mindaugas Kuzminskas.

Milano è vicina all’ultima chiamata per i playoff e deve a tutti i costi vincere. La palla a due sarà alle 20. Noi seguiremo il match in tempo reale, tenendovi aggiornati su tutto quanto accade in campo. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano!

La presentazione della partita – Programma, orari e tv













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Arriva l’ennesima sconfitta per Milano in Eurolega. La nostra diretta termina qui: buon proseguimento su OA Sport!

FINISCE QUI! L’OLYMPIACOS BATTE L’OLIMPIA MILANO PER 87-80

0.04 87-80 Sbaglia la tripla di Goudelock: si infrangono definitivamente i sogni di Milano

0.13 87-80 Spanoulis fa 2/2: speranze risicate per Milano. Pianigiani chiama timeout

0.14 85-80 Canestro rapidissimo di Milano! È Kuzminskas a segnare da sotto! Poi fallo di Cinciarini su Spanoulis…

0.19 85-78 Spanoulis fa 1/2 in lunetta dopo il fallo di Cinciarini

0.26 84-78 INCREDIBILEEEEEEEEEE!!! MILANO A -6! Goudelock segna una tripla dall’angolo, poi sulla rimessa recupera subito la palla Kalnietis per due punti fondamentali!!

0.35 84-73 Papanikolaou chiude i giochi! Tripla del greco e titolo di coda sul match

0.53 81-73 Altra tripla di Goudelock dopo il 2/2 di Spanoulis! Il tempo però è sempre meno…

1.25 79-70 1/2 di Kalnietis dopo il fallo di Spanoulis

1.30 79-69 Spanoulis illumina trovando Mantzaris sulla linea di fondo: Oly di nuovo a +10

1.46 77-69 TRIPLAAAAAAAAAAAAAAAA!!! GOUDELOOOOOOOOOCK! Milano a -8!

2.06 77-66 Cinciarini a segno con il palleggio, arresto e tiro! Timeout Olympiacos: altro canestro in contropiede per l’Olimpia. La partita sembrava terminata ma gli ospiti si sono riportati a -11, provando il colpo di coda

2.41 77-64 Milano riparte velocemente dopo il rimbalzo difensivo. Cinciarini corre centralmente ed offre a Kuzminskas che inchioda la schiacciata!

3.13 77-62 2/2 di Kuzminskas, che sta tirando in lunetta con 4/8

3.27 77-60 Regala spettacolo l’Olympiacos: Mantzaris penetra e alza per la schiacciata al volo di Milutinov!

4.40 74-59 Goudelock in contropiede!!! Il giocatore di Milano sfrutta alla grande la palla recuperata, si lancia in contropiede e vola ad appoggiare al ferro subendo il fallo di Toliopoulos

5.24 74-56 Timeout chiamato da Pianigiani

6.28 74-56 Micov va a segno da tre punti ma Thomson trova subito la risposta con il long-two

7.09 72-53 Si sblocca il punteggio! A segnare è Wiltjer, con il piazzato da lontano

7.42 70-53 Non si segna al Pireo, fattore che fa il gioco dell’Olympiacos, che così mantiene intatto il suo vantaggio senza faticare più di tanto

4Q 9.52 70-53 Il quarto periodo comincia con un fallo in attacco di Cusin, autore di un blocco irregolare su Mantzaris

0.00 70-53 Jerrells gioca in isolamento l’ultimo possesso del terzo quarto ma non trova il canestro in penetrazione. Milano è sotto di 17 lunghezze a 10′ dal termine

1.25 68-53 Vola in contropiede l’Olympiacos: Papanikolaou appoggia al ferro, Kuzminskas lo stoppa ma irregolarmente

1.53 66-53 1/2 di Kuzminskas in lunetta

2.35 65-52 Banale palla persa di Papanikolaou: Theodore ringrazia ed appoggia al tabellone

3.15 63-50 Tripla di Spanoulis ma risposta immediata di Jerrells! Milano sta lottando per non affondare ma non riesce ad avvicinarsi

4.41 60-45 Timeout Olympiacos dopo il canestro di Micov

6.17 59-42 Palla persa sanguinosa di Milano: Spanoulis vola in contropiede e alza per la schiacciata di McLean!

7.20 55-42 Tripla di Jerrells in contropiede dopo una serie di palle perse! Milano prova a scuotersi!

3Q 9.50 50-34 Il terzo quarto si apre con la schiacciata di Milutinov

0.00 48-34 Milano ha l’ultimo tiro con M’baye ma la sua tripla non vede il bersaglio. Finisce qui il primo tempo: greci avanti di 14 lunghezze. 12 per Wiltjer nei padroni di casa

0.31 48-34 Goudelock recupera palla su Mantzaris ma sbaglia la tripla con spazio

1.02 46-34 Milano si aggrappa a Goudelock: quattro punti consecutivi dell’americano!

1.46 46-30 Pazzesco gioco da tre punti di Spanoulis! Segna in penetrazione e subisce il fallo di Cusin

1.58 43-30 Kalnietis si divora un canestro in contropiede dopo la palla recuperata!

2.05 43-28 1/2 di Tarczewski in lunetta: Milano prova a rimanere aggrappata alla partita

3.07 41-27 Tarczewski a segno, lasciato solo al centro dell’area. Sfairopoulos ricorre subito al timeout

5.26 37-23 Altri due punti per Wiltjer! Olympiacos in fuga: timeout di Pianigiani

6.05 35-23 Ancora da tre! Greci letali dall’arco: palleggio, arresto e tiro di Wiltjer

6.50 32-21 Continua la pioggia di triple dell’Olympiacos: Wiltjer e Papapetrou a segno!

2Q 9.42 26-19 Il secondo quarto si apre con un altro canestro di Kuzminskas!

0.00 26-17 Sul 2/2 in lunetta di Wiltjer, neo-acquisto dell’Olympiacos, si chiude il primo quarto! Greci sul +9

0.24 24-17 Debutta Kuzminskas in casa Olimpia e va subito a segno con una penetrazione di ottima fattura!

1.49 22-13 Rimane avanti l’Olympiacos: Printezis a segno sull’assist di McLean

3.30 18-11 Tiene botta Milano! Vola in contropiede trovando Jerrells libero sul perimetro: tripla a segno!

5.38 14-6 Grandina per Milano! Quarta tripla a segno per i greci, seconda per Spanoulis. Timeout Milano!

7.23 6-4 Altra tripla a segno per l’Olympiacos, con Mantzaris, dopo un altro canestro di Tarczewski

9.08 3-2 Risposta da tre di Spanoulis!

9.22 0-2 Parte bene Milano! Dopo l’errore di M’baye, Tarczewski trova due rimbalzi offensivi, segnando sul secondo

1Q 10.00 0-0 SI COMINCIA! PALLA A DUE!

19.58 I due quintetti:

Olympiacos: Spanoulis, Mantzaris, Papanikolaou, Printezis, Bogris

Olimpia Milano: Theodore, Goudelock, Micov, M’baye, Tarczewski

19.55 Via alla presentazione delle due squadre

19.52 Mancano meno di dieci minuti alla palla a due! C’è la solita grande atmosfera al Pireo

19.50 Anche l’Olympiacos non se la passa bene. Mancherà Brian Roberts, mentre sono stati recuperati in extremis Printezis, Milutinov e Mantzaris. Le loro condizioni, però, sono tutte da valutare in campo…

19.48 Pianigiani potrà contare sull’apporto in più di Mindaugas Kuzminskas: il lituano non gioca da settembre, ma rimane un’arma dal livello tecnico indiscusso. Debutterà già oggi, cercando di colmare un vuoto che Pianigiani deve affrontare nel ruolo di ala piccola da inizio stagione, vista l’inconsistenza di M’baye. Il solo Micov, infatti, non basta

19.45 L’ingresso in campo dei giocatori dell’Olimpia

19.43 Milano stasera dovrà fare a meno di diversi giocatori, come Gudaitis, Jefferson e Bertans

Roster vs Olympiacos: 0 Goudelock 5 Micov 7 Pascolo 9 Kalnietis 15 Tarczewski 19 Kuzminskas 20 Cinciarini 22 Cusin 23 Abass 24 M'Baye 25 Theodore 55 Jerrells pic.twitter.com/sW1k3GVLVT — Olimpia Milano PR (@OlimpiaMilanoPR) January 5, 2018

19.40 All’andata, però, Milano fu in grado di giocarsela a viso aperto con i greci, sfiorando il colpaccio e finendo per perdere 84-85 all’ultimo possesso

19.38 Ci proverà al Pireo l’Olimpia, sul campo della seconda classificata. L’Olympiacos ha perso il primato in classifica nello scorso turno ed è decisa a riprenderselo

19.36 Milano è reduce da sei sconfitte nelle ultime sette partite: tutti passi falsi arrivati o in rimonta o in finali di gara che non hanno mai premiato la squadra di Simone Pianigiani. C’è un problema in casa Olimpia, da risolvere al più presto

19.34 L’obiettivo dell’Olimpia sono i playoff, un traguardo sempre più lontano ed irraggiungibile, visto il recente stato di forma della squadra milanese

19.32 È la prima giornata di ritorno: Milano ha chiuso il girone d’andata con un pessimo 4-11, che le vale l’ultima posizione in classifica

ore 19.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, prima giornata di ritorno dell’Eurolega 2018. Serve un’impresa alla squadra di Simone Pianigiani.

Credit: Ciamillo