Basket femminile, Serie A1 2018: incontri agevoli per le big nella 13esima giornata

Nella giornata di domenica si disputeranno le partite valide per il 13esimo turno del campionato di Serie A1 di Basket femminile. Una giornata che non dovrebbe creare grosse insidie alle prime della classe, mentre le squadre che già occupano il fondo della classifica potrebbero staccarsi ulteriormente dal gruppo che le precede.

Il Famila Wuber Schio ha già 4 punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici e può quantomeno mantenere: chiamata a giocare in trasferta, scenderà in campo alle 20.30 contro la Fixi Piramis Torino, squadra che sta faticando a trovare il giusto ritmo in questa stagione, soprattutto per reggere le migliori del lotto. Fino ad ora, Schio non ha avuto particolari problemi ed è difficile pensare che la formazione piemontese possa sovvertire il pronostico.

All’inseguimento della capolista, ci sono tre squadre. L’Umana Reyer Venezia sarà ospite del Broni ’93, anche questa sulla carta una sfida che non dovrebbe creare particolari problemi. La Gesam Gas&Luce Lucca, dal canto suo, se le vedrà con la Meccanica Nova Vigarano, che in stagione ha conquistato 4 vittorie su 12 partite e difficilmente andrà ad incrementare questo dato. Ancora più scontato il risultato del match della Fila San Martino contro il Treofan Battipaglia, ancora fermo ad una sola vittoria in campionato. Il San Martino, più delle altre, non può permettersi di perdere (anche dal punto di vista del morale) perché con una partita da recuperare scivolerebbe lontano in classifica da quella che, almeno per ora, è la corsa al primo posto.

Nell’ultima partita di giornata, scontro diretto tra Saces Mapei Givova Dike Napoli e Passalacqua Trasporti Ragusa. Entrambe sono a metà classifica, con le padrone di casa che fino a questo momento hanno raccolto due punti in più.



Pall. Femm. Broni 93 – Umana Reyer Venezia 07/01

18:00 Meccanica Nova Vigarano – Gesam Gas&Luce Lucca 07/01

18:00 Fila San Martino – Treofan Battipaglia 07/01

18:00 Saces Mapei Givova Dike Napoli – Passalacqua Trasporti Ragusa 07/01

20:30 Fixi Piramis Torino – Famila Wuber Schio 07/01

Credit: Ciamillo