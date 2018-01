Pallamano, Europei 2018: la finale sarà Spagna-Svezia, eliminate Francia e Danimarca. I risultati di venerdì 26 gennaio

Gli Europei di pallamano maschile volgono alla conclusione, con la giornata di oggi che ha visto disputarsi le semifinali, non senza qualche sorpresa, a cominciare dalla clamorosa sconfitta dei campioni iridati della Francia, arrivata per mano di una strepitosa Spagna, per il punteggio di 27-23.

Una gara sostanzialmente senza storia, in cui gli iberici sono riusciti nel primo tempo ad allungare dall’8-8 fino al 15-9 che ha portato le due squadre all’intervallo. Nella ripresa, la difesa della Roja si è dimostrata una vera roccaforte per la porta difesa da Rodrigo Corrales, con uno straripante Raul Entrerrios capace di fornire assist precisissimi ai compagni, toccando il +9 sul 23-14, e chiudendo poi sul 27-23, in totale controllo della partita.

L’altra finalista è invece la Svezia, giustiziera della Danimarca per 35-34, al termine di un match ricco di emozioni. Ad iniziare meglio sono stati proprio i giallo-blu, tenendo il vantaggio per tutti i 30 minuti della prima frazione, toccando il massimo vantaggio al 21′ sul 15-10, grazie soprattutto alle parate di uno splendido Andreas Palicka. Nella ripresa i campioni olimpici hanno però pian piano rosicchiato tutto il distacco, pareggiando per la prima volta sul 25-25, e poi sulla sirena con Lasse Svan Hansen, sul 28-28. Nei supplementari è stato ancora l’equilibrio a farla da padrona, con il gol di Linus Arnesson a timbrare il definitivo 35-34 in favore della selezione scandinava

La finalissima tra Svezia e Spagna si disputerà dunque domenica 28 gennaio alle ore 20:30, presso la Zagreb Arena della capitale croata, con diretta sul sito ehf.tv.

I RISULTATI DI GIORNATA

Danimarca-Svezia –

Spagna-Francia 27-23

Foto: pagina Facebook EHF EURO

