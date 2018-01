Calcio femminile, 11a giornata Serie A 2017-2018: Chievo-Atalanta 1-3, Pirone ed una doppietta di Alborghetti piegano le clivensi

Nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2017-2018, l’ultima del girone d’andata, importante vittoria dell’Atalanta Mozzanica 3-1 contro il Chievo Verona. Allo stadio Olivieri, le bergamasche si sono imposte grazie alle reti al 63′ di Valeria Pirone ed alla doppietta (al 79′ ed all’85’) di Lisa Alborghetti che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio delle padrone di casa firmato da Valentina Boni al 43′. Un risultato che porta le ragazze di Elio Garavaglia in quarta posizione (17 punti) scavalcando la Fiorentina che domani scenderà in campo al “Bozzi” contro l’Empoli. Filmauto Valpolicella invece, in sesta piazza, ferma a 13 punti.

Un match molto ben giocato dalle bergamasche a cui è mancata la giusta concretezza nel primo tempo, con la migliore occasione capitata a Mendes che, su una conclusione di prima intenzione, ha centrato in pieno la traversa. Sul finire della prima frazione, infatti, una splendida realizzazione su calcio di punizione di Boni ha portato in vantaggio le gialloblu. Nella ripresa le orobiche hanno preso ancor di più il controllo del gioco ed è salita in cattedra la Pirone: sugli sviluppi di una palla inattiva calciata da Stracchi, la punta nerazzurra ha rubato il tempo alla distratta difesa avversaria infilando Gritti mentre nel gol del raddoppio di Alborghetti è stata la bomber atalantina ad adoperarsi per la compagna con un cross insidioso respinto in modo maldestro dal portiere del Chievo su cui è bravissima appunto la centrocampista di Garavaglia. E poi, a suggello della superiorità delle ospiti, la premiata ditta Pirone-Alborghetti ha colpito ancora: rigore procurato dall’attaccante e realizzato dal mediano. L’ultimo brivido è stata una traversa colpita tra le fila clivensi che fa il paio con quella dell’Atalanta del primo tempo.













Foto: pagina facebook ASD Mozzanica