Basket femminile, Serie A1 2018: fuoco incrociato tra le prime quattro in classifica nella settima di ritorno

Nella giornata di domenica si disputeranno le cinque partite valide per il settimo turno del girone di ritorno del campionato di Serie A1 di basket femminile 2017-2018, giunto ormai alle ultime tre giornate. I match di questo weekend saranno fondamentali per definire la classifica in vista del Round of challenges e successivamente dei playoff.

A partire dall’incontro tra il Famila Wuber Schio e la Gesam Gas&Luce Lucca, rispettivamente prima e quarta in classifica. Una vittoria, per Schio, significherebbe di fatto chiudere al primo posto la stagione regolare, forte di un vantaggio che già ora è di 4 lunghezze su tutte le inseguitrici. Per Lucca, invece, sarebbe fondamentale vincere per evitare l’aggancio della Saces Mapei Givova Dike Napoli, che parte favorita in casa del Broni 93 per la conquista dei due punti. Molto interessante anche il match tra Umana Reyer Venezia, prima inseguitrice di Schio, e Passalacqua Trasporti Ragusa, che al momento sono divise da sole due lunghezze. Il Ragusa, inoltre, sta attraversando un ottimo periodo di forma ed è in rimonta, situazione che potrebbe mettere alle strette qualsiasi squadra avversaria. Non può perdere, invece, il Fila San Martino, crollata in sesta posizione alla pari con Napoli: questa settimana giocherà contro la Fixi Piramis Torino, in una sfida sulla carta agevole e importantissima per tornare a macinare punti e ritrovare fiducia. Chiude il programma Treofan Battipaglia – Meccanica Nova Vigarano, rispettivamente al penultimo e all’ultimo posto in classifica.

Tutte le partite si disputeranno domenica alle ore 18.00: un turno importantissimo che potrebbe cambiare la classifica e mutare le sorti dell’intero campionato.

IL PROGRAMMA COMPLETO



Treofan Battipaglia – Meccanica Nova Vigarano

Pall. Femm. Broni 93 – Saces Mapei Givova Dike Napoli

Umana Reyer Venezia – Passalacqua Trasporti Ragusa

Famila Wuber Schio – Gesam Gas&Luce Lucca

Fixi Piramis Torino – Fila San Martino













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI CICLISMO

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Credit: Ciamillo