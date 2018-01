Pallamano, Europei 2018: Danimarca col brivido sulla Germania, . I risultati di domenica 21 gennaio

Giornata di grande pallamano a Varazdin, dove si è svolto il secondo turno del girone II del Main Round, nell’ambito dell’edizione 2018 degli Europei maschili, in cui il match più interessante è stato sicuramente quello tra Danimarca e Germania, vinto di misura dai campioni olimpici per 26-25, grazie alla strepitosa prova dell’ala destra Hans Lindberg, top scorer del match con 9 realizzazioni. In virtù di questo successo, i danesi fanno un importante passo avanti verso le semifinali, a due gare dalla fine della seconda fase.

Tutto facile invece per la Spagna, autrice di una prova superlativa contro la Macedonia, dominata sin dai minuti iniziali, riuscendo a chiudere la prima frazione sul 15-6, palesando una difesa molto solida. Nella ripresa gli iberici si sono limitati a gestire la situazione, controllando il distacco, e chiudendo sul conclusivo 31-20, tornando prepotentemente nella zona utile alla qualificazione alla fase finale.

I RISULTATI DI GIORNATA

Danimarca-Germania 26-25

Macedonia-Spagna 20-31

CLASSIFICA

Danimarca 6

Germania 4

Spagna 4

Macedonia 3

Repubblica Ceca 2

Slovenia 1

Foto: pagina Facebook Mikkel Hansen