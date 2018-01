Basket femminile, 15a giornata Serie A 2018: nessuna sorpresa, il Famila Schio procede spedito in testa alla classifica

La 15a giornata della Serie A di basket femminile non ha portato particolari sorprese nei cinque match in programma. Il Famila Schio prosegue spedito il proprio cammino in vetta alla graduatoria. La formazione veneta ha avuto vita facile sul parquet della Meccanica Nova Vigarano, battuta per 64-87. Poco hanno potuto le padrone di casa contro lo strapotere delle scledensi, che hanno condotto sin dall’avvio spaccando definitivamente l’incontro grazie al 23-9 del terzo quarto. Batabe Zempare da sola non è bastata con i suoi 23 punti, contro le scatenate Isabelle Yacoubou (17 punti), Zofia Hruscakova (14) e soprattutto Cecilia Zandalasini, che ha realizzato 12 punti al suo ritorno dopo i problemi muscolari delle ultime settimane.

Alle spalle di Schio resiste l’Umana Reyer Venezia, sempre staccata di quattro lunghezze. Le venete non hanno avuto problemi in casa della Fixi Piramis Torino, sconfitta sonoramente per 45-81. La squadra ospite ha fatto il vuoto con un gran primo tempo, chiuso sul 17-40. Un parziale che ha reso l’intero secondo tempo puro garbage time. Da segnalare le ottime prestazioni di Debora Carangelo (15 punti) e Valeria De Pretto (14 punti con 7/7 dal campo). Prosegue la risalita della Passalacqua Ragusa, alla sesta vittoria consecutiva (compreso il recupero settimanale contro San Martino). Prova di forza notevole delle siciliane, che hanno espugnato il campo della Gesam Gas&Luce Lucca per 48-66. Un’affermazione netta, con un parziale di 8-26 nei primi 10′ che ha indirizzato l’incontro. Scatenata Dearica Hamby, autrice di 20 punti.

Prova ad accorciare sulla parte alta della classifica la Dike Napoli, trionfatrice nel derby contro il fanalino di cosa Treofan Battipaglia per 95-61, trascinata dai 32 punti di una scatenata Jacki Gemelos, con un notevole 7/10 da tre punti. Le campane hanno raggiunto al quinto posto il Fila San Martino, battuto in casa dalla Pallacanestro Broni per 50-56. Le padrone di casa, al terzo stop consecutivo, si sono svegliate troppo tardi nel quarto periodo, quando oramai le ospiti erano già volate via sulle ali dei 14 punti di Ashley Ravelli. Non sono bastati i 18 di Megan Mahoney.

I risultati della 15a giornata di Serie A

Saces Mapei Givova Dike Napoli – Treofan Battipaglia 95 – 61

Gesam Gas&Luce Lucca – Passalacqua Trasporti Ragusa 48 – 66

Fila San Martino – Pall. Femm. Broni 93 50 – 56

Meccanica Nova Vigarano – Famila Wuber Schio 64 – 87

Fixi Piramis Torino – Umana Reyer Venezia 45 – 81

La classifica

1 Famila Wuber Schio 26

2 Umana Reyer Venezia 22

3 Passalacqua Trasporti Ragusa 20

4 Gesam Gas&Luce Lucca 18

5 Saces Mapei Givova Dike Napoli 16

6 Fila San Martino 16

7 Pall. Femm. Broni 93 12

8 Fixi Piramis Torino 10

9 Meccanica Nova Vigarano 8

10 Treofan Battipaglia 2













