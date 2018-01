MotoGP, Jorge Lorenzo: “Confermo che la nuova Ducati è più adatta al mio stile di guida”

Quarto tempo, a poco più di un decimo dal leader di giornata Maverick Vinales su Yamaha, Jorge Lorenzo conferma le impressioni avute nel day-1 di questi test a Sepang sulla nuova Ducati. Lo spagnolo, infatti, ha ribadito di trovarsi bene con la GP18, soprattutto in percorrenza, riuscendo a gestire la moto, in maniera migliore soprattutto in configurazione da gara.

“Non abbiamo potuto migliorare più di tanto la moto, che è rimasta simile a ieri, anche se abbiamo provato abbastanza cose. Non possiamo fare dei grandi miglioramenti tutti i giorni, ma ribadisco che questa moto ha delle grandi potenzialità ed è più adatta al mio stile di guida, soprattutto a centro curva. Abbiamo ancora qualche problemino in frenata ed in accelerazione, ma la moto perfetta non esiste”, ha dichiarato lo spagnolo (fonte it.motorsport.com)

Lorenzo ha sottolineato il grande equilibrio in pista, con ben 10 piloti in mezzo secondo, ma nello stesso tempo cosciente di essere tra i più veloci, anche se alcuni aspetti vanno migliorati: “Oggi abbiamo visto che c’è tanta qualità in pista, perché sono molti i piloti che sono riusciti a girare in 1’59”, però noi siamo tra i migliori sia come passo che come giro secco. Credo che se domani dovessimo fare la gara, saremmo sul ritmo del 2’00” e questo è un grande segnale, però se si può fare anche qualche 1’59” come passo sarebbe meglio. Quindi devo cercare di migliorare il T2, perché lì sto perdendo abbastanza, almeno tre decimi. Nel T1 e nel T4 sono il più veloce e nel T3 non perdo niente”.













Foto: Valerio Origo