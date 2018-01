Mondiale Rally 2018: Sebastien Ogier domina a Montecarlo e si mette alla caccia del sesto titolo, sfruttando anche gli errori dei rivali

Se il buongiorno si vede dal mattino.. Si è aperto il Mondiale Rally 2018 con il consueto antipasto del Rally di Montecarlo. Una tradizione che viene rispettata, come la vittoria di Sebastien Ogier. Il portacolori della Ford Fiesta, infatti, si aggiudica la corsa monegasca per la quinta volta consecutiva, cinque come il numero di titoli mondiali conquistati dal francese. Se tre indizi, solitamente, fanno una prova, in questo caso ne abbiamo molti di più. Si annuncia ancora una lunga cavalcata per il campione nato a Gap? Sulla carta, e lo ha ribadito anche in questo primo fine settimana di gare, il grande favorito è lui, ma una stagione di Rally è talmente complicata, lunga, e ricca di insidie, che niente è deciso fino all’ultimo chilometro.

Sebastien Ogier ha dominato il Rally di Montecarlo sin dall”inizio. Due successi nelle due prove speciali iniziali (notturne) di giovedì, per poi andare a gestire il suo vantaggio nelle giornate successive, senza mai andare oltre il limite. Alle sue spalle i più costanti sono stati l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) che ha chiuso con 58,3 secondi dalla vetta, mentre ha completato il podio il finlandese Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) a poco meno di due minuti. Tanak e Latvala, come spesso gli capita, sanno inserirsi alle spalle dei migliori, anche a breve distanza, ma manca loro spesso la costanza o il guizzo per puntare davvero in alto. Discorso simile si può fare per il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) che, dopo un weekend con diverse difficoltà (che lo hanno portato al tredicesimo posto finale ad oltre mezzora dal leader), chiude al terzo posto nella Power Stage finale e dimostra che, a sua volta, avrebbe bisogno di un Rally senza intoppi per dimostrare il suo valore.

In quarta posizione si è piazzato il britannico Kris Meeke (Citroen C3) a 4:43 da Ogier, ma ha concluso con la vittoria nel Power Stage finale precedendo di 2,3 secondi il quinto della graduatoria generale, il belga Thierry Neuville (Hyundai i20). Con quasi 5 minuti di gap Neuville inizia il suo campionato sulla stessa scia di dodici mesi fa. Qualità e capacità di vincere le ha, ma non sempre è in grado di metterle in pratica. L’errore iniziale negli stage di giovedì (quando era finito nella neve riportata a bordo strada) aveva già rovinato il suo Rally di Montecarlo e ha riproposto un Neuville pasticcione che spreca l’ennesima occasione. Con il secondo posto nel Power Stage finale, tuttavia, ha saputo recuperare due posizioni (al britannico Elfyn Evans – Ford Fiesta ed al finlandese Esapekka Lappi – Toyota Yaris). Tra gli outsider, invece, era partito bene lo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) ma ha dovuto ritirarsi per una uscita di pista.

Il Mondiale Rally rischia di essere nuovamente “cannibalizzato” da Sebastien Ogier? Il francese sarà in grado di vincere il suo sesto titolo ed andare alla caccia del record del suo connazionale Sebastien Loeb? Siamo solamente alla prima gara della stagione per cui ogni previsione è assolutamente prematura, ma più che pensare a quello che il portacolori della Ford Fiesta può fare, è necessario chiederci se i suoi inseguitori saranno in grado di fare un deciso salto di qualità a livello di continuità (nel corso dell’anno e nel corso di ogni fine settimana) per mettere in discussione la ledership di Ogier. In caso contrario, il sesto titolo è davvero alla portata del campione francese.

CLASSIFICA GENERALE MONDIALE RALLY 2018













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL RALLY

alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI