MotoGP 2018 – Thomas Luthi torna in sella dopo l’infortunio! Allenamenti nel cross, esordio nei test di Sepang

Thomas Luthi aveva concluso il 2017 nel peggiore dei modi con una frattura alla caviglia destra rimediata durante le qualifiche del GP di Malesia. A Sepang lo svizzero non era poi riuscito a scendere in pista per la gara consegnando così il Mondiale della Moto2 a Franco Morbidelli. Il centauro sarà protagonista quest’anno in MotoGP con la Honda RC213V del team Marc VDS, compagno di squadra proprio del pilota romano.

Quell’infortunio sembra ormai essere alle spalle, Thomas Luthi riuscirà a esordire proprio a Sepang nei test in programma dal 28 al 30 gennaio. Nel frattempo è tornato in sella su una moto da cross come riporta il Corriere dello Sport raccogliendo l’invito di Julian Simon per una sessione di allenamento al Circuto Recas in Spagna.













FOTOCATTAGNI