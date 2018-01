MotoGP 2017, Calendario Test Sepang: date, programma, orari e tv (28-30 gennaio). Parte la corsa al Mondiale: come seguirli

La stagione della MotoGP sta per ripartire. La prima gara dell’anno è in programma a metà marzo in Qatar ma prima del via ufficiale ci sarà modo di valutare le moto con i test invernali. I piloti sono attesi dalla tre giorni sul circuito di Sepang: sull’asfalto malese capiremo quali sono i potenziali dei vari mezzi e quali possono essere i valori in campo nella corsa al Mondiale 2018 della MotoGP.

Le Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, la Honda di Marc Marquez, le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales: sono questi i big che si dovrebbero dare battaglia nel corso della stagione. L’appuntamento è a Sepang dal 28 al 30 gennaio.

Di seguito le date, il programma dettagliato e gli orari d’inizio dei test di MotoGP a Sepang, primi test in vista del Motomondiale. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE con aggiornamenti testuali continui minuto per minuto per non perdervi nulla di quello che accadrà sul tracciato malese. Gli orari sono italiani (a Sepang sono avanti sette ore rispetto a noi).

DOMENICA 28 GENNAIO:

03.00-11.00 Test MotoGP

LUNEDI’ 29 GENNAIO:

03.00-11.00 Test MotoGP

MARTEDI’ 30 GENNAIO:

03.00-11.00 Test MotoGP













