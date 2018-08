MotoGP, Test Brno 2018: Marc Marquez vola anche oggi davanti a Zarco e Pedrosa, settimo Rossi con poche novità

Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e conclude al comando anche i test riservati alla MotoGP disputati oggi sul tracciato di Brno, dove ieri si è corso il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, ha fatto segnare il tempo di 1:55.209 completando 77 giri. Alle sue spalle un sorprendente Johann Zarco (Yamaha Tech3) che, dopo tante difficoltà in queste settimane, porta la sua M1 a 133 millesimi dallo spagnolo, con 71 giri all’attivo.

La conferma dell’ottimo stato di forma della Honda è confermato dal terzo tempo di Dani Pedrosa che ha fatto registrare un 1:55.399 come migliore prestazione, a 190 millesimi dal compagno, con 52 tornate completate. Quarta posizione per la prima Ducati, quella di Andrea Dovizioso che, dopo la vittoria di ieri, oggi si è fermato ad 1:55.517 a tre decimi dalla vetta, ma con un lavoro ridotto, di appena 40 giri. Discorso simile per il suo compagno di team, Jorge Lorenzo, che ha concluso al quinto posto a 4 decimi esatti dal connazionale, con 45 giri conclusi. In sesta posizione un’altra Honda, quella del team LCR, del britannico Cal Crutchlow che ha terminato la sua giornata con un buon 1:55.771 a 562 millesimi da Marquez, con 43 giri completati.

Settima posizione per Valentino Rossi. Il “Dottore” confidava che la giornata di test gli avrebbe permesso di provare le tante attese novità a livello di elettronica, mentre non si trattava che di pochi dettagli, a livello di erogazione della potenza. Il nove volte campione del mondo ha portato la sua Yamaha fino all’1:55.918, con un gap di ben 7 decimi dalla vetta. Il suo lavoro si è riassunto in 51 giri, con la prova, anche, del nuovo telaio con diverse soluzioni innovative nella parte anteriore.

Ottava casella per Danilo Petrucci (Ducati Pramac) con 1:55.939 a 21 millesimi da Valentino Rosi. Poco lavoro anche per il pilota umbro, che non è andato oltre i 34 giri. Nona posizione per lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) che è sceso sotto il muro dell’1:56, facendo segnare 1:55.986 a 777 millesimi dalla vetta (62 giri). Al decimo posto il malese Hafizh Syahrin (Yamaha Tech3) in 1:56.032 ad oltre otto decimi (65 giri). 11esima posizione per Andrea Iannone (Suzuki) in 1:56.111 a nove decimi da Marquez, ma il pilota di Vasto ha completato appena 26 tornate. 15esimo Franco Morbidellli (Honda EG 0,0 VDS) a 1.488 dalla vetta con 30 giri all’attivo. Non ha preso il via alle otto ore odierne, invece, Maverick Vinales. Il compagno di box di Valentino Rossi, infatti, era ancora alle prese con il dolore alla spalla dopo l’incidente nel corso del primo giro della corsa di ieri.

Nel complesso, dunque, questi test di Brno non sono risultati particolarmente indicativi, sia perchè sono state portate poche novità importanti, sia perchè nelle prossime settimane le scuderie avranno a disposizioni altre sessioni private dove testare gli aggiornamenti sotto occhi indiscreti.

RIEPILOGO TEMPI TEST BRNO MOTOGP 2018

1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:55.209 67 / 77 2 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:55.342 0.133 0.133 69 / 71 3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:55.399 0.190 0.057 46 / 52 4 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:55.517 0.308 0.118 21 / 40 5 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:55.609 0.400 0.092 3 / 45 6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:55.771 0.562 0.162 20 / 43 7 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:55.918 0.709 0.147 26 / 51 8 PETRUCCI, Danilo Alma Pramac Racing 1:55.939 0.730 0.021 17 / 34 9 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:55.986 0.777 0.047 41 / 62 10 SYAHRIN, Hafizh Monster Yamaha Tech 3 1:56.032 0.823 0.046 58 / 65 11 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:56.111 0.902 0.079 6 / 26 12 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:56.366 1.157 0.255 10 / 26 13 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:56.566 1.357 0.200 26 / 68 14 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:56.622 1.413 0.056 4 / 18 15 MORBIDELLI, Franco EG 0,0 Marc VDS 1:56.697 1.488 0.075 19 / 30 16 REDDING, Scott Aprilia Racing Team Gresini 1:56.855 1.646 0.158 41 / 50 17 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:56.885 1.676 0.030 3 / 13 18 LUTHI, Thomas EG 0,0 Marc VDS 1:57.034 1.825 0.149 36 / 37 19 GUINTOLI, Sylvain Team SUZUKI ECSTAR 1:57.843 2.634 0.809 15 / 37 20 AOYAMA, Hiroshi HRC Honda Team 1:59.334 4.125 1.491 36 / 43

