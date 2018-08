MotoGP, Test Repubblica Ceca 2018: domani si gira! Programma, orari e tv

Il Mondiale MotoGP rimane a Brno dopo la disputa del GP di Repubblica Ceca 2018. Sulla storica pista ceca, infatti, si svolgerà una giornata di test prevista per lunedì 6 agosto: giornata importante a disposizione delle varie scuderie e dei piloti che potranno provare delle nuove soluzioni e dei nuovi set-up in vista della seconda parte di stagione. La Yamaha potrebbe provare delle soluzioni innovative di elettronica, la Honda cercherà di confermarsi ai vertici, la Ducati dovrà portare avanti il proprio lavoro.

Valentino Rossi proverà a sfruttare al meglio la giornata per alzare il livello della sua moto, tutti i piloti cercheranno degli accorgimenti importanti già in vista del GP di Austria che si correrà nel weekend. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari del Test Repubblica Ceca 2018 della MotoGP. L’evento non sarà trasmesso in diretta tv e streaming.

LUNEDI’ 6 AGOSTO:

09.00-18.00 Test Repubblica Ceca 2018













FOTOCATTAGNI