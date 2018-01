LIVE Tennis, Australian Open 2018 in DIRETTA: prima giornata (15 gennaio). Eliminata Venus Williams! Vince Seppi, ko Schiavone contro Ostapenko, Lorenzi al quinto set contro Dzumhur

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Australian Open 2018. A Melbourne si darà inizio alle danze e sarà Rafael Nadal, n.1 del ranking ATP, la vedette del day-1 Lo spagnolo esordirà nella Rod Laver Arena contro il dominicano Estrella Burgos (n.79 del ranking) e non dovrebbero esserci problemi. Per Rafa, dunque, sembrerebbe un match facile ma si sa che nel primo turno di un Major non ci si possono permettere distrazioni.

Lo stesso discorso varrà per Grigor Dimitrov, vincitore delle ATP Finals 2017 e semifinalista a Melbourne 12 mesi fa (sconfitto proprio da Nadal): il bulgaro affronterà l’austriaco Dennis Novak (n.226 del mondo) e sulla carta il confronto non dovrebbe essere irto di ostacoli. Osservato speciale poi anche Nick Kyrgios, in grado di battere Dimitrov a Brisbane in semifinale e vincere il torneo australiano. Il talento del ragazzo di Canberra non si discute, bisognerà vedere se la testa lo asseconderà nel suo primo match contro il brasiliano Rogerio Dutra Silva.

Sul versante femminile Venus Williams-Belinda Bencic è una partita da far tremare i polsi. La campionessa stelle e strisce, finalista nello Slam australiano 12 mesi fa, vuol regalarsi altre emozioni ma la svizzera sembra essere tornata sui suoi livelli e quindi il match è decisamente aperto. Da tenere in considerazione poi l’ucraina Elina Svitolina (testa di serie n 4) che se la vedrà contro la qualificata Ivana Jorovic (n.280 del mondo), vittoriosa nel recente torneo di Brisbane, al pari della danese Carolina Wozniacki che, dopo aver vinto le WTA Finals del 2017, vuol allungare la propria striscia vincente anche nel Major.

In chiave italiana avremo 4 azzurri: Paolo Lorenzi, Salvatore Caruso, Andreas Seppi nel tabellone maschile e Francesca Schiavone in quello femminile. In particolare, l’esordio della lombarda è quello che attira più l’attenzione visto che scenderà in campo sul Centrale, opposta alla vincitrice del Roland Garros 2017, la lettone Jelena Ostapenko. Un match non certo tra i più facili per la “Leonessa” che però ci metterà la solita grinta.

Tanti, dunque gli incontri da vivere in nostra compagnia grazie alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Australian Open 2018. Si comincia a partire dalle ore 06.00. Buon divertimento!













8.31 Cilic si è intanto fatto riprendere sul 5-5 da Pospisil ma ora ha un’altra opportunità di servire per il match sul 6-5 del quarto set. Male Sock: ha servito per il terzo set ma ha ceduto la battuta a Sugita, che è avanti 2 set a 0

8.29 SI VA AL QUINTO! Niente da fare per Lorenzi, che cede 6-2 nel quarto set ed ora dovrà difendersi nell’ultimo e decisivo parziale

8.27 Riprende a giocare Lorenzi dopo il medical time-out: Dzumhur serve per allungare l’incontro al quinto set

8.21 E si prende il break Dzumhur con un gran rovescio lungolinea al termine di un altro scambio duro: il bosniaco conduce 5-2 e dopo il cambio di campo servirà per chiudere il quarto set e portare la partita al quinto. Lorenzi intanto chiede l’intervento del fisioterapista

8.21 Palla break per Dzumhur: attenzione…

8.17 Conferma a zero il break Dzumhur: ora si mette male per Lorenzi, che deve rimanere attaccato al set

8.14 CEDE LORENZI! Game lungo e duro! Paolino va avanti 40-15, si fa rimontare e spreca altre due palle per volare avanti, poi si arrende alla quarta palla break. È una dura lotta: che peccato aver ceduto nuovamente il break!

8.09 Intanto sulla Hisense Arena ha fatto il break Cilic ed ora conduce 4-2 e servizio nel quarto set contro Pospisil, mentre sul campo 2 è in difficoltà Jack Sock, sotto due set a zero contro Yuichi Sugita ma con break a favore nel primo gioco del terzo set

8.03 CONTROBREAK!!! Gran game di Lorenzi che si riprende la battuta con scambi duri ma vincenti! 2-2

7.59: NOOOOO!!!!! Brutto break subito da Paolo: rovescio a rete ed è break per Dzumhur (2-1).

7.58: Affonda a rete la volée di dritto Lorenzi e seconda palla break del game.

7.57: Bella prima centrale di Lorenzi ed è 40-40.

7.56: Palla break per Dzumhur: arriva male su questa palla Lorenzi, mandando fuori il suo rovescio.

7.56: Sbaglia la palla corta Lorenzi ed è 40-40.

7.56: Ottima risposta del bosniaco che accorcia le distanze in questo game: 40-30.

7.55: Due ottime prime per Lorenzi e 40-15 per l’azzurro in questo terzo game del terzo parziale.

7.53: A zero tiene il servizio il bosniaco Dzumhur che pareggia subito il conto: 1-1 in questo quarto set.

7.52: Stecca Dzumhur con il dritto e Lorenzi conquista il primo game della quarta frazione: gioco molto importante.

7.51: 13° ace di PAOLO!!!! Vantaggio per l’azzurro.

7.51: Si ferma sul nastro il rovescio incrociato di Lorenzi ed adesso si gioca punto a punto: 40-40.

7.50: Prima di servizio solida di Paolo: traiettoria centrale e Dzumhur fatica a controllarlo.

7.48: Fase concitata in questo game e si ai vantaggi.

7.44: Iniziata la quarta frazione tra Lorenzi e Dzumhur.

7.40: Nel frattempo Rublev al quinto set la spunta su Ferrer. Bravissimo il giovane russo che con il punteggio di 7-5 6-7 6-2 6-7 6-2 vola al secondo turno.

7.40: Palla corta di Dzumhur, ci arriva male Lorenzi e dunque si va al quarto set: Paolo sempre in vantaggio ma 2 set a 1.

7.38: Ace di Paolo: traiettoria centrale, 6-5.

7.37: Scambio durissimo!!!!! Lo chiude con il dritto in cross Dzumhur e due set point per il bosniaco.

7.35: Non ci sta Paolo!!!! Mini-break aggredendo l’avversario e con una giocata a rete di grande qualità si porta 4-5 e con la possibilità di servire.

7.34: Prova a reagire Paolo ma poi commettendo un errore grossolano con la volèe di dritto consente a Dzumhur di portarsi sul 5-2.

7.31: Scappa in questo tie-break Dzumhur volando 4-0. Lorenzi deve reagire!

7.30. E sarà tie-break per il nostro Paolo in questo terzo set!

7.28: Tre ottime prime per Lorenzi e tre chance per andare al tie-break. Nel frattempo Troicki si esibisce in una rimonta pazzesca nei confronti di Bolt e chiude 6-7 4-6 6-1 6-3 6-4

7.26: Prime consistenti per Dzumhur che va sul 6-5 ed ora Lorenzi è chiamato a mantenere nuovamente il servizio per andare al tie-break.

7.24: Bravo Paolo Lorenzi!!!! 5-5, ottime prime di servizio, si continua in questo terzo parziale. Paolino avanti 2 set a zero.

7.18: Dopo un lunghissimo nono game Dzumhur riesce a tenere il servizio e Lorenzi sarà costretto a servire per restare nel set.

7.12: Missione compiuta per LORENZI!!!! 4-4 nel terzo set.

7.08: GRANDE PAOLO LORENZI!!! Dopo aver tribolato nel sesto game, strappa il servizio al suo avversario recuperando il break di ritardo ed ora servirà per pareggiare i conti.

7.02: Si conferma Dzumhur che ha alzato il livello del proprio gioco nel terzo: 4-1 per il bosniaco.

6.55: Va sul 3-0 Dzumhur che sembra aver cambiato marcia in questo terzo set contro Lorenzi. Vedremo se l’azzurro saprà reagire.

6.53: Nishioka chiude contro la testa di serie n.27 Kohlschreiber: 6-3 2-6 6-0 1-6 6-2 per il nipponico che sarà il prossimo avversario di Andreas Seppi.

6.52: Nel frattempo Dzumhur ottiene il break contro Lorenzi! 2-0 nel terzo set per lo bosniaco con l’azzurro avanti 2 set a zero.

6.50: Si va al quinto set tra Ferrer e Rublev: lo spagnolo vince il tie-break 8-6 ed ora sarà battaglia al quinto.

6.48: Chiude dunque Dimitrov, testa di serie n.3, sul Centrale: 6-3 6-2 6-1 contro l’austriaco Novak e facile accesso al secondo turno.

6.45: Dzumhur conquista il primo game del terzo set contro Lorenzi. Il bosniaco sta provando ad alzare il ritmo. Vedremo come reagirà Lorenzi.

6.43: Dimitrov in dirittura d’arrivo: 5-1 nel terzo set contro Novak, dopo aver vinto i primi due.

6.42: Nel frattempo confronto ai ferri corti tra lo spagnolo Ferrer e Rublev con il russo avanti 2 set a 1: 7-5 6-7 6-2. I due giocatori sono ora al tie-break. Rublev ha avuto due match point nel decimo game!

6.39: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!! Il 2° set è di Lorenzi!!!! 6-3 6-2 per lui e partita che può ritenersi in discesa.

6.35: GRANDE PAOLINO!!!! Break nel settimo gioco concretizzando immediatamente la palla break concessa dal bosniaco: 6-3 5-2 ed ora Lorenzi servirà per aggiudicarsi il secondo set.

6.31: In campo anche il nostro Paolino Lorenzi contro il bosniaco Dzumhur 6-3 3-2 con break di vantaggio.

6.20: Da segnalare quindi l’uscita di scena nel settore maschile dell’americano John Isner e del sudafricano Kevin Anderson, finalista degli Us Open 2017 e fuori al primo turno.

6.11: Conclude anche il secondo set Dimitrov: il bulgaro in vantaggio 6-3 6-2 contro l’austriaco Novak.

6.05: Sul campo Centrale, Dimitrov avanti 6-3 5-1 contro l’austriaco Novak. Il vincitore delle ATP Finals di Londra 2017 in grande controllo.

6.03: Bravissimo Andreas Seppi che ha la meglio sul francese Corentin Moutet: l’azzurro vince con il punteggio di 3-6 6-4 6-2 6-2.

6.00: Da segnalare quindi le uscite di scena di Venus Williams contro Belinda Bencic: la finalista dell’anno scorso eliminata dalla svizzera con il punteggio di 6-3 7-5. Stesso destino anche per la vincitrice degli US Open 2017 Sloane Stephens, ko contro la cinese Zhang 2-6 7-6 6-2. Niente da fare anche per la nostra Francesca Schiavone, superata da Jelena Ostapenko (testa di serie n.7) con lo score 6-1 6-4.

5.57: Andiamo ad aggiornarvi sull’esito degli incontri che già si sono conclusi nel tabellone maschile e femminile.

TABELLONE MASCHILE

Dolgopolov b. Haider Maurer 7-6 6-3 6-4

Harrison b. Sela 6-3 5-7 3-6 7-5 6-2

Edmund b. Anderson 6-7 6–3 3-66-3 6-4

Carreno busta b. Youzhny 7-6 6-3 7-5

Istomin b. Herbert 6-2 6-1 5-7 7-6

Muller b. Delbonis 7-5 6-4 6-3

Ebden b. Isner 6-4 3-6 6-3 6-3

TABELLONE FEMMINILE

Begu b. Makarova 3-6 6-4 8-6

Cornet b. Wang 6-4 6-2

Goerges b. Kenin 6-4 6-4

Zhang b. Stephens 2-6 7-6 6-2

Rybarikova b. Townsend 6-0 7-5

Duan b. Duque-Marino 6-0 6-1

Flipkens b. Riske 2-6 7-6 6-3

Barthel b. Niculescu 6-4 7-5

Ostapenko b. Schiavone 6-1 6-4

Martic b. Van Uytvanck 7-6 6-3

Kanepi b. Cibulkova 6-2 6-2

Babos b. Vandeweghe 7-6 6-2

Bertens b. Bellis 6-7 6-4 6-2

Bencic b. V.Williams 6-3 7-5

Kontaveit b. Krunic 6-4 7-5

Siniakova b. Sakkari 6-2 7-6 6-4

5.55: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Australian Open 2018.

Foto: profilo twitter US Open