LIVE Sport Invernali, DIRETTA 6 gennaio: una Befana di neve! Shiffrin pazzesca, Brignone c’è per il podio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta.

Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di Adelboden, una grande classica del circuito, tutti contro Marcel Hirscher. Le donne saranno invece impegnate a Kranjska Gora, show annunciato in gigante con l’Italia che sogna in grande grazie a Federica Brignone, Sofia Goggia e Manuela Moelgg pronte a sfidare Mikaela Shiffrin.

Penultima tappa del Tour de Ski per lo sci di fondo con le prove di skiathlon in Val di Fiemme, l’Italia si affida a Francesco De Fabiani che sogna l’impresa. Spazio anche al biathlon con la Coppa del Mondo a Oberhof, Fourcade e Kuzmina super favoriti nello prove a inseguimento, l’Italia ci proverà con Dorothea Wierer e Lukas Hofer. Da non perdere poi gli Europei di speed skating a Kolomna con gli azzurri ambiziosi, programma completato da slittino, bob e dalla chiusura della Tournée dei Quattro Trampolini con Stoch a caccia dello Slam.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, di tutte le gare, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti.









Il programma completo e tutti gli orari di oggi

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 9.47 SCI ALPINO – 2″31 di ritardo per la svizzera Meillard, è nona. 9.46 SCI ALPINO – La norvegese Mowinckel supera Federica Brignone di un centesimo e si installa in quarta piazza a 1″63 dalla vetta. 9.44 SCI ALPINO – Al momento Federica Brignone è quarta a 1″64 da Mikaela Shiffrin, ma a poco più di 3 decimi dal terzo posto della Brunner. 9.43 SCI ALPINO – La norvegese Haver Loeseth è settima a 2″18. I distacchi sono pesanti. 9.42 SCI ALPINO – MIKAELA SHIFFRIN mette tutte d’accordo! L’americana rifila 0.86 alla Worley e ipoteca la vittoria! Pazzesca! 9.40 SCI ALPINO – Tanti, troppi errori nel finale per Federica Brignone, che chiude a 78 centesimi dalla Worley in terza piazza. L’azzurra era davanti di 7 centesimi al secondo intermedio! 9.38 SCI ALPINO – Primo posto per la francese Worley con ben 44 centesimi di vantaggio sulla Brunner. Tocca a Federica Brignone. 9.36 SCI ALPINO – NOOOOOO!!! Manuela Moelgg aveva solo 4 centesimi al secondo intermedio, poi un gravissimo errore! L’altoatesina praticamente si ferma nel finale e chiude a 1″46! Era da podio, che peccato! 9.34 SCI ALPINO – Sofia Goggia paga nel finale e chiude a 54 centesimi dalla vetta. Al secondo intermedio era ad appena 18 centesimi. Tocca a Manuela Moelgg. 9.32 SCI ALPINO – La tedesca Rebensburg chiude a 37 centesimi dalla Brunner. Ora Sofia Goggia. 9.31 SCI ALPINO 56″38 per la Brunner, sempre all’attacco. L’austriaca era la prima a scendere. 9.28 Oggi l’Italia si giocherà diverse chance di podio. Di sicuro il gigante femminile con Brignone, Goggia, Bassino e Moelgg, poi la 15 km tc al Tour de Ski con Francesco De Fabiani, i 5000 metri agli Europei di speed skating con Tumolero e Giovannini. Ma occhio anche a possibili sorprese da snowboard e biathlon. 9.24 SCI ALPINO – I pettorali di partenza delle azzurre: 3 Goggia, 4 Moelgg, 6 Brignone, 13 Bassino (uscita dal primo sottogruppo), 23 Irene Curtoni, 59 Bertani, 70 Melesi. 9.23 SCI ALPINO – Piove a Kranjska Gora, la pista è stata salata. 9.18 Si comincia alle 9.30 con il gigante femminile di Kranjska Gora. Italia subito protagonista…

9.15 Buongiorno a tutti! Ci attende una giornata palpitante, da vivere in tempo reale con la nostra Diretta Live!