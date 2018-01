LIVE Sport Invernali, DIRETTA 21 gennaio: TRIONFA DOMINIK FISCHNALLER A LILLEHAMMER! Schnarf seconda a Cortina, Goggia ancora fuori. Visintin-Perathoner in trionfo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali, domenica 21 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. Il SuperG di Cortina d’Ampezzo con Sofia Goggia e Federica Brignone all’attacco contro Lindsey Vonn e Lara Gut, Dorothea Wierer e Lukas Hofer che sognano nelle mass start ad Anterselva, Francesco De Fabiani che ci spera nella 15km di sci di fondo, Dominik Fischnaller a caccia del colpaccio nello slittino, ma anche Manfred Moelgg e Stefano Gross nello slalom di Kitzbuehel.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali per quanto riguarda sabato 20 gennaio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento. Si inizia alle ore 08.30. Buon divertimento a tutti.













Il programma completo e tutti gli orari di oggi

12.36 BIATHLON – Ai 2,1km è Kuzmina a prendere il comando con Wierer sulle code, poi Makarainen, Herrmann, Braisaz e Bescond. Settima Vitkova a 7 secondi dlala vetta, con Gasparin e Domracheva. Vittozzi è 14esima a 13,2 secondi

12.36 FONDO – Svensson in testa al km 1.9 quando sono passati i primi quattro atleti. Primo degli azzurri Zelger

12.33 BIATHLON – Agli 1,1km passa per prima la nostra Wierer!!! 1,2 secondi su Makarainen, 1,8 su Herrmann poi Vitkova, Braisaz e Bescon, Vittozzi 11esima!

12.33 SCI ALPINO – Anche Siebenhofer va dietro a Schnarf! E’ nona l’austriaca, quarta ieri in discesa, a 90 centesimi da Gut

12.33 FONDO – Partita la gara a Planica

12.31 BIATHLON – Partita la gara femminile ad Anterselva

12.30 SCI ALPINO – l’austriaca Tippler sbaglia nel finale e chiude settima a 50 centesimi da Gut

12.27 BIATHLON – Manca poco alla partenza, quest’oggi nella località altoatesina non c’è il sole che ha dominato negli scorsi giorni, nella notte la neve è caduta copiosa, vedremo se le condizioni del tempo e della neve renderanno ancor più complicato il già selettivo poligono di Anterselva

12.27 SCI ALPINO – Fuori anche l’azzurra Anna Hofer che stava disputando una buona gara

12.22 FONDO – Tra poco a Planica prende il via la 15 km maschile. Saranno impegnati sei azzurri: Giamdomenico Salvadori, Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Maicol Rastelli, Sergio Rigoni e Stefan Zelger.

12.20 BIATHLON – Tra qualche minuto il via della mass start femminile. I primi 10 pettorali: Makarainen (FIN), Kuzmina (SLV), Wierer (ITA), Dahlmeier (GER), Vitkova (CZE), Herrmann (GER), Braisaz (FRA), Domracheva (BLR), Bescond (FRA), Semerenko (UCR). Al via per l’Italia anche Lisa Vittozzi con il numero 11 e Nicole Gontier con il 30

12.20 SCI ALPINO – fuori anche l’austriaca Venier

12.18 SCI ALPINO – Mowinckel mette paura alle prime ma poi perde tutto nel finale ed è quinta

12.16 SCI ALPINO – Shiffrin è fuori! Tanti errori per la statunitense

12.14 SCI ALPINO – La campionessa del mondo Schmidhofer si inserisce al terzo posto a 27 centesimi da Gut! Schnarf è sempre seconda. Ora Shiffrin

12.08 SCI ALPINO – Incredibile Sofia Goggia. Pasticci assortiti: spigola in partenza, poi tira al massimo e inforca a metà pista. Di nuovo un’uscita per l’azzurra. Non è il modo migliore per avvicinarsi alle Olimpiadi per l’azzurra che comunque non è uscita totalmente indenne dalla caduta di ieri

12.04 SCI ALPINO – Sala si qualifica per la seconda manche con il 29mo tempo. L’austriaco Baschner si inserisce al 21mo posto a 2″57 da Kristoffersen. Tonetti eliminato a 4″17

12.00 SLITTINO – il modo migliore per preparare la gara olimpica per l’azzurro Dominik Fischnaller che ha dimostrato grande condizione e nervi saldi, su una pista non facile che aveva tradito tanti dei protagonisti della Coppa del Mondo. Non Fischnaller che ha gestito al meglio il vantaggio su Repilov ed ha messo in fila il russo, secondo e l’austriaco Kindl terzo. Fuori dal podio la Germania con Ludwig quarto e Loch, quinto. Gli altri azzurri: Kevin Fischnaller 14mo, Rieder 23mo

12.00 SCI ALPINO – Weirather si piazza alle spalle di un’ottima Schnarf. La rappresentante del Liechtenstein, seconda ieri, è terza, mentre la francese Gauthier si inserisce al settimo posto a 1″54

11.59 SLITTINO – SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII DOMINIIIIIIIIK FISCHNALLEEEEEEEERRRRRR!!!! Vittoria a Lillehammer per l’azzurro che ha chiuso con 96 millesimi di vantaggio su Repilov!!!!

11.58 SCI ALPINO – Nadia Fanchini è solo sesta a 2″50 da Gut

11.56 SLITTINO – Male Loch! Il tedesco è solo quarto a 240 millesimi da Repilov. Sul podio anche Kindl ma ora tocca a Dominik!!! Forza!!!

11.55 SCI ALPINO – Lara Gut sopravanza Schnarf in testa alla classifica con un vantaggio di 14 centesimi sull’azzurra. Ora Nadia Fanchini

11.54 SLITTINO – L’austriaco Kindl si inserisce al secondo posto a 36 millesimi da Repilov che è sicuro del podio perché mancano solo Loch e Dominik Fischnaller

11.53 SCI ALPINO – E’ solo terza Lindsey Vonn!!! 23 centesimi da Johanna Schnarf ma c’è’ stato lo zampino del vento. Ora Lara Gut

11.52 SCI ALPINO – Bacher chiude a 3″55, Liberatore a 3″47 da Kristoffersen. Entrambi gli azzurri eliminati come Thaler e Razzoli. Sala è ancora 28mo

11.52 SLITTINO – l’austriaco Gleirscher è terzo a 248 millesimi da Repilov

11.51 SCI ALPINO – Veith è seconda a 17 centesimi da una buona Schnarf. Ora Gisin

11.49 SLITTINO – Noooooooo!!! Tanti errori per Kevin Fischnaller che perde molte posizioni e si inserisce al nono posto a 429 millesimi da Repilov. Delusione per l’azzurro e speriamo non siano segnali negativi per il fratello ma gli azzurri hanno perso entrambi finora nella seconda manche

11.49 SCI ALPINO – Haaser sbaglia tutto e chiude a 2″80 da Schnarf. Ora Veith al via

11.46 SLITTINO – il lettone Aparjods si inserisce al terzo posto a 270 millesimi, il russo Aravin al quarto a 277 millesimi. Ora forza Kevin!

11.45 SCI ALPINO – Partito il SuperG femminile a Cortina con Schnarf in pista che chiude in 1’14″92

11.44 SCI ALPINO – Razzoli è fuori e dice addio ai sogni olimpici, il francese Noel si inserisce al 19mo posto a 2″47 e fa scalare Sala al 28mo posto

11.43 SLITTINO – nuovo leader a Lillehammer: è il russo Repilov che è in testa con 153 millesimi di vantaggio su Ludwig. Ora Aparjods, Aravin e Kevin Fischnaller

11.41 SLITTINO – il tedesco Ludwig disputa una ottima seconda manche e si porta in testa con 218 millesimi di vantaggio su Ninis quando mancano nove atleti al via, tra cui i due Fischnaller

11.40 SCI ALPINO – Ricordiamo i pettorali di partenza delle big. Sofia Goggia col 13, Lindsey Vonn col 6, Lara Gut col 7, Tina Weirather col 9, Mikaela Shiffrin col 16, Michelle Gisin col 4, Anna Veith col 3, Nadia Fanchini con l’otto.

11.38 SCI ALPINO – l’azzurro Sala chiude 27mo a 3″21 da Kristoffersen. Qualificazione a forte rischio

11.37 SLITTINO – Lo statunitense Morris si inserisce al terzo posto a 21 millesimi da Ninis

11.35 SLITTINO- Ninis, West, Frauscher nelle prime tre posizioni quando mancano 12 discese al termine della gara

11.33 SCI ALPINO – lo svizzero Rochat si inserisce al 20mo posto a 2″66, il tedesco Ketterer è 22mo a 2″71 da Kristoffersen

11.33 SCI ALPINO – La grande favorita della vigilia è Lindsey Vonn, trionfatrice ieri e a caccia dell’ottantesima vittoria. La statunitense se la dovrà vedere anche con Lara Gut e Tina Weirather.

11.31 SCI ALPINO – L’Italia si affida a Sofia Goggia che vuole riscattarsi dopo la caduta di ieri in discesa. Purtroppo sarà assente Federica Brignone a causa di un’influenza, Nadia Fanchini cercherà una prestazione importante.

11.31 SCI ALPINO – tra meno di un quarto d’ora il via del SuperG femminile, vento permettendo. Non ci sarà Brignone, rimasta a riposo precauzionale per un attacco influenzale

11.28 SLITTINO – lo slovacco Ninis va in testa con 1 millesimo di vantaggio sullo statunitense West

11.26 SCI ALPINO – lo statunitense Chodounsky chiude al 18mo posto a 2″37 da Kristoffersen. Esce il francese Buffet

11.25 SLITTINO – l’austriaco Egger si inserisce al secondo posto a 201 millesimi da Pavlichenko. Dovremo attendere 12 discese per vedere il prossimo azzurro, Kevin Fischnaller, sesto dopo la prima manche

11.23 SCI ALPINO – niente da fare per Thaler che chiude a 3″81 da Kristoffersen, a rischio qualificazione (24mo), meglio di lui aveva fatto Read poco prima (3″35)

11.21 SLITTINO – Peccato! Rieder non riesce a ripetere la buona manche di apertura ed è quarto a 294 millesimi da Pavlichenko. Potrebbe perdere qualche posizione l’azzurro

11.19 SCI ALPINO – fuori il tedesco Strasser, l’austriaco Digruber limita i danni nonostante qualche errore ed è 16mo a 2″25. Tra poco Thaler

11.19 SLITTINO – il tedesco Langenhan che aveva sbagliato nella prima manche non riesce a sopravanzare Pavlichenko ed è secondo a 218 millesimi, terzo il canadese Watts che sopravanza Edney. Tra poco Rieder

11.17 SCI ALPINO – lo svizzero Meillard è fuori, il francese Muffat-Jeandet è 12mo a 2″08 da Kristoffersen

11.14 SLITTINO – Che gara di Pavlichenko. Il russo va in testa con 441 millesimi di vantaggio su Edney e adesso batterlo per i prossimi atleti a scendere sarà difficilissimo

11.12 SCI ALPINO – il norvegese Nordbotten non riesce ad essere all’altezza dei compagni ed è 16mo a 2″49

11.11 SLITTINO – Nuovo leader a Lillehammer: è il canadese Edney che ha un vantaggio di 152 millesimi sul compagno Malyk. Scesi 8 atleti

11.10 SCI ALPINO – l’austriaco Hirschbuehl rischia di cadere e arriva a 3″19 dal norvegese

11.08 SCI ALPINO – gran bella prestazione dello svizzero Zenhausern che si inserisce all’ottavo posto a 1″79 da Kristoffersen

11.07 SLITTINO – Il canadese Malyk è in testa dopo le prime sei discese della seconda manche a Lillehammer. Secondo Sochowicz (Polonia) a 59 millesimi

11.06 SCI ALPINO – anche il francese Grange entra nella top ten: è nono a 1″95 da Kristoffersen nonostante un errore piuttosto grave nel finale

11.04 SCI ALPINO – il norvegese Haugen è il migliore degli ultimi atleti scesi ed è quinto davanti per un centesimo a Gross, ora sesto, a 1″69 da Kristoffersen

11.02 SCI ALPINO – bravo l’austriaco Schwarz che è ottavo a 2″ da Kristoffersen, Lizeroux si inserisce in decima piazza a 2″15

10.57 SCI ALPINO – una sorta di rodeo la gara dell’austriaco Feller che si inserisce in ottava posizione con 2″10 di ritardo nonostante le tante imprecisioni. Ryding inizia molto bene, poi commette un paio di errori gravi ed è 12mo a 2″89 da Kristoffersen

10.56 SLITTINO – Tra poco il via della seconda manche dello slittino. Il norvegese Melaas primo a partire. Il primo degli azzurri è Rieder che partità per 13mo

10.54 SCI ALPINO – buona prova di Foss Solevaag che si inserisce al sesto posto a 1″72 da Kristoffersen subito dietro a Gross. Ora Ryding

10.52 SCI ALPINO – tanti, troppi errori per Dopfer che chiude all’ultimo posto a 3″07 dal norvegese

10.49 SCI ALPINO – lo svizzero Aerni paga un avvio macchinoso ed è nono e ultimo a 2″70 da Kristoffersen

10.47 SLITTINO – Tra dieci minuti inizia la seconda manche a Lillehammer. Dominik Fischnaller è in testa dopo la prima.

10.47 SCI ALPINO – Khoroshilov e Pinturault non terminano la prova! Hargin chiude addirittura a 2.18. Sono scesi i primi 10.

10.42 SCI ALPINO – Bruttissima prima manche da parte di Manfred Moelgg. L’azzurro non è mai in gara, paga addirittura 2.35 da Kristoffersen!

10.41 SNOWBOARDCROSS – SIIIIIIIIIIIIIIIIIII! VITTORIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAA! ITALIA STRATOSFERICA A ERZURUM! Visintin e Perathoner vincono la prova a squadre, battuta l’Austria. Che doppietta per Omar dopo il successo di ieri.

10.39 SCI ALPINO – Eccezionale Henrik Kristoffersen! Fa velocità su tutto il tracciato e si pone davanti a tutti! 10 centesimi di vantaggio su Matt ma addirittura 1.05 su Hirscher. Vediamo Moelgg.

10.38 SCI ALPINO – COSA HA FATTO MICHAEL MATT! Prova letteralmente sbalorditiva dell’austriaco che ha rifilato addirittura 95 centesimi di distaco a Hirscher! Myhrer non riesce a ribattere e chiude addirittura a 1.82

10.35 SCI ALPINO – Hirscher rifila 65 centesimi di distacco a Stefano ross, Daniel Yule arriva a 18 centesimi dall’austriaco.

10.32 SNOWBOARDCROSS – Moioli e Gallina purtroppo sono soltanto quarte nella prova a squadre di Erzurum. Vittoria della Francia davanti a Rep. Ceca e Canada.

10.31 SCI ALPINO – Bella manche da parte di Stefano Gross che non ha commesso grossi errori e taglia il traguardo con il tempo di 57.57.

10.30 SCI DI FONDO – La finlandese Krista Parmakoski ha vinto la 10km femminile a Planica con il tempo di 27:08.7. Alle sue spalle la svedese Charlotte Kalla a 3.6 secondi e la norvegese Heidi Weng a 33.5.

10.26 SCI ALPINO – Alle 10.30 inizia la prima manche dello slalom maschile a Kitzbuehel. Tutti contro Marcel Hirscher.

10.23 SNOWBOARDCROSS – Perathoner e Visintin in finale, Matteotti e Sommariva eliminati.

10.20 SNOWBOARDCROSS – Moioli e Gallina accedono alle semifinali della prova a squadre.

10.19 SLITTINO – SIIIIIIIIIIIIIII! DOMINIIIIIK FISCHNALLEEEEEEEEEEER! PRIMOOOOOOOOO! L’azzurro ha vinto la prima manche a Lillehammer: 56 millesimi su Felix Loch e 78 su Wolfgang Kindl, Fedorov e Gleirscher inseguono a un decimo. Tra poco la seconda manche, si sogna la vittoria.

10.18 SLITTINO – SIIIIIIIII! Felix Loch è dietro a Fischnaller di 56 millesimi. Ora Kindl a chiudere la prima manche.

10.16 SCI DI FONDO – Charlotta Kalla ha al traguardo 45 secondi di vantaggio su Andersson e Slind, 48 su Kowalczyk.

10.15 SLITTINO – Errore di Pavlichenko! Il russo è soltanto 22esimo, ora Loch e Kindl per rispondere a Fischnaller.

10.14 SLITTINO – CI FA SOGNARE! Dominik Fischnaller sempre in prima posizione con il tempo di 49.204, un decimo meglio di Fedorov.

10.10 SLITTINO – Dominik Fischnaller sempre al comando ora devono scendere Langenhan, Pavlichenko, Loch e Kindl.

10.02 FONDO – Slind, Anderson, Roponen davanti al km 6.9, mentre a metà gara guidano Kalla, Andersson e Harsem. Pellegrini, dopo un buon avvio, è scesa al 19mo posto. Scardoni solo 36ma al km 3.9

10.02: SLITTINO Dominik Fischnaller!!!!! E’ primo l’azzurro con 106 millesimi di vantaggio su Fedorov quando mancano gli ultimi nove atleti in gara

9.58 FONDO – Kalla in testa anche al km 3.4. Harsem è seconda al km 1.9, si rivede anche Kowalczyk terza al km 1.9

9.53 SLITTINO – Gleirscher sopravanza Fischnaller. L’austriaco è secondo alle spalle di Fedorov per 33 millesimi

9.51 FONDO – al km 1.9 Kalla, Anderson e Falk, tutte svedesi, prendono il comando delle operazioni. Al km 3.6 guida O. Slind, Pellegrini è settima

9.50 SLITTINO – Kevin Fischnaller si inserisce al secondo posto a 48 millesimi dal russo Fedorov. Sesto Rieder

9.44 FONDO – J. Slind passa a condurre dopo 1.9, Patterson si inserisce al terzo posto, l’azzurra Pellegrini è quinta, Colarella si inserisce all’ultimo posto

9.42 SALTO – dopo le prime dieci della seconda manche a Zao in testa c’è la cinese Zheng, quinto posto per l’azzurra Runggaldier

9.41 SCI DI FONDO – Pellegrini terza dopo 1.9, Baudin 13ma, guida la norvegese Slind

9.37 SLITTINO – lo slovacco Ninis si inserisce al secondo posto davanti a Rieder quando sono scesi i primi 13 atleti

9.32 SCI DI FONDO – Partita la 10 km femminile

9.31 SLITTINO – l’azzurro Rieder si inserisce al secondo posto provvisorio alle spalle di Aparjods con 268 millesimi di distacco

09.27 SCI DI FONDO – Tra tre minuti scatta la 10km femminile a Planica.

09.25 SLITTINO – Il lettone Darznieks in testa, tra poco il nostro Emanuel Ridere.

09.22 SLITTINO – Siamo nel pieno della prima manche della prova maschile ma devono scendere sul budello ancora i big. Oggi Dominik Fischnaller deve dare un segnale verso le Olimpiadi.

09.15 SNOWBOARDCROSS – Alle 09.30 inizieranno le prove a squadre a Erzurum.

09.15 SCI DI FONDO – Alle 09.30 inizierà la 10km femminile a Planica.

09.15 SLITTINO – Iniziata la prima manche maschile a Lillehammer. L’Italia punta su Dominik Fischnaller.

09.10 SALTO CON GLI SCI – Si è conclusa la prima serie femminile a Zao. Tra poco la seconda serie decisiva.

08.57 Hanno saltato le prime 40. Al momento è al comando la giappone Kaori Iwabuchi con 99.2. Tredicesima la nostra Elena Runggaldier.

08.21 In corso di svolgimento il salto con gli sci a Zao, poi alle 09.15 lo slittino con la prova maschile, alle 09.30 sotto con la prova a squadre di snowboardcross e la 10km femminile per lo sci di fondo.

08.20 Buongiorno a tutti. Inizia una giornata infinita con gli sport invernali! Divertimento assicurato.