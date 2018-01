LIVE Sport Invernali, DIRETTA 20 gennaio: Visintin (1°) MERAVIGLIOSO nello snowboardcross, Vonn domina a Cortina, fuori Goggia, Pellegrino cade nelle qualifiche della sprint

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali, sabato 20 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. L’Italia vuole sognare in grande e si presenta tra neve e ghiaccio con tante frecce al proprio arco: Sofia Goggia per la discesa di Cortina d’Ampezzo (senza dimenticarsi di Nadia Fanchini e Federica Brignone); Christof Innerhofer, Dominik Paris e Peter Fill per la mitica discesa di Kitzbuehel; Carolina Kostner e Anna Cappellini-Luca Lanotte agli Europei di pattinaggio; Chicco Pellegrino e Dorothea Wierer non vorranno essere da meno, attenzione anche a Omar Visintin e Michela Moioli.

11.49 SCI ALPINO: Feuz sceglie una linea particolare prima dell’ingresso sulla stradina ma in questo tratto tutti perdono su Reichelt: + 0.16. Lo svizzero li recupera però prontamente nel tratto successivo e sull’Ausberg è avanti di tre decimi! Vola nel tratto finale ed è avanti di 21 centesimi su Reichelt!

11.46 SCI ALPINO: Pessima gara da parte di Baumann. L’austriaco arriva addirittura con 2.78 di ritardo. Ora è il turno di Feuz, uno dei favoriti della vigilia.

11.43 SCI ALPINO: Svindal ha faticato sul piano perdendo un paio di decimi da Reichelt dopo un grande avvio, sbaglia poi la curva dell’Ausberg e infatti arriva al traguardo con 71 centesimi di ritardo. Ora tocca a Baumann.

11.42 SCI ALPINO: Ora Svindal. Non ha mai vinto una discesa a Kitzbuehel, scende per sfatare il tabù.

11.43 SCI ALPINO: Che rischi per Caviezel che per un pelo non va contro le reti nella stradina a causa di un errore in uscita dalla curva precedente. Perde troppa velocità e arriva al traguardo con 1.40 di ritardo da Reichelt che rimane al comando.

11.39 SCI ALPINO: Jansrud parte benissimo, poi perde progressivamente: è lento sulla stradina, non interpreta bene i salti nel finale e chiude con 89 centesimi di ritardo da Reichelt.

11.36 SCI ALPINO: Ora scende Jansrud, uno dei grandi favoriti della vigilia.

11.36 SNOWBOARDCROSS: VITTORIA!!!! STRATOSFERICA RIMONTA DI VISINTIN!!!! L’azzurro precede il francese Pierre Vaultier e l’austriaco Alessandro Haemmerle!!!!

11.34 SCI ALPINO: Purtroppo sbaglia la linea sull’Ausberg e successivamente cade sul penultimo salto. Era arrivato in affanno. Che peccato per Innerhofer, è stato molto bravo per diversi tratti.

11.33 SCI ALPINO: Scatenato prima della stradina dove ha 46 centesimi di vantaggio su Reichelt, esce con 14 di ritardo.

11.33 SCI ALPINO: Che velocità prima della Mausefalle, pennella il tratto successivo ed è rapidissimo!

11.32 SCI ALPINO: Bella discesa di Reichelt che ha terminato la prova con il tempo di 1:56.56. Ci sono state alcune sbavature e un errore di linea nel finale, ben interpretati i salti. ORA TUTTI CON INNERHOFER!

11.31 SCI ALPINO: INIZIA LA GARA! Tocca a Reichelt.

11.31 SCI DI FONDO: Appuntamento alle 13.00 per la fase finale, a partire dai quarti nei quali non vedremo il nostro Federico Pellegrino, sfortunato a cadere all’ultima curva.

11.31 SCI DI FONDO: Maicol Rastelli è 20°!!! Dunque fuori, 31° Stefan Zelger.

11.28 SNOWBOARDCROSS: TERZA MICHELA MOIOLI!!!! Vince Eva Samkova davanti alla transalpina Chloe Trespeuch. Quarta l’altra francese Nelly Moenne Loccoz.

11.28 SCI ALPINO: Le condizioni della neve sembrano essere ottime dopo la nevicata di ieri mattina che aveva condizionato il SuperG, poi vinto da Jansrud. Gli azzurri dovranno proprio riscattare l’opaca prova di ieri.

11.27 SCI DI FONDO: Maicol Rastelli era 20° all’intermedio di metà gara.

11.24 SCI DI FONDO: Al momento è 30° Zelger, ma continuiamo a non aver notizie di Rastelli!

11.22 SCI DI FONDO: Stefan Zelger per ora 29°. Saltato al traguardo il cronometro di Maicol Rastelli.

11.20 SCI DI FONDO: Stefan Zelger al momento è 28°.

11.20 SCI ALPINO: 11.20 Dieci minuti all’inizio della gara. Sale la temperatura sulla Streif, grandissima attesa.

11.18 SNOWBOARDCROSSO: Omar Visintin vince, anche lui in rimonta, la semifinale e passa alla big final!!!

11.18 SCI DI FONDO: Fuori dai 30 Federico Pellegrino che purtroppo è caduto all’ultima curva. Davvero sfortunato.

11.16 SCI DI FONDO: Al momento Pellegrino è 26° sui 30 al traguardo.

11.16 SNOWBOARDCROSS: Michela Moioli, ancora in rimonta è seconda e si qualifica per la big final!!!!

11.13 SCI DI FONDO: Malissimo Federico Pellegrino, 16° sui 17 atleti per ora al traguardo.

11.11 SCI DI FONDO: Sul tracciato Federico Pellegrino, intanto il norvegese Klaebo stampa 3’26″80 dando almeno 3″ a tutti.

11.10 SNOWBOARDCROSS: 11.10 In semifinale dunque Michela Moioli tra le donne ed Omar Visintin tra gli uomini. Eliminato invece Emanuel Perathoner, terzo nella propria serie.

11.10 SCI ALPINO: Lindsey Vonn conquista la sua 12esima vittoria sull’Olimpia delle Tofane. L’americana ha preceduto di 92 centesimi Tina Weirather e di 98 l’altra americana, sorprendente Jacqueline, distante 98 centesimi. Schnarf nona è la migliore delle italiane con Sofia Goggia uscita di scena nella parte alta del tracciato per fortuna senza conseguenze.

11.06 SCI DI FONDO : A breve partirà la qualifica maschile della sprint a tecnica classica a Planica (Slovenia) con il nostro Federico Pellegrino.

11.05 SCI DI FONDO: Partita la qualifica della sprint maschile.

11.05 SNOWBOARDCROSSO: Che rimonta di Michela Moioli!!! L’azzurra, quarta al primo intermedio taglia per prima il traguardo e va in semifinale!!!

11.04 SNOWBOARDCROSS: Francesca Gallina fuori nei quarti di finale, terza dietro a Chloe Trespeuch ed Eva Samkova. Abbinamento non certo fortunato per l’azzurra, che manca così l’accesso alle semifinali.

11.01 SCI ALPINO: La giovane azzurro Delago, positiva nella parte alta, perde moltissimo sulla parte bassa giungendo al traguardo con 2″21, 16esima davanti a Nadia Fanchini.

10.59 SCI ALPINO: 18esima a 2″47 la nostra Verena Stuffer, non riuscita ad esprimersi al meglio.

10.58 SCI ALPINO: In pista ora la nostra Verena Stuffer

10.57 SCI DI FONDO: Vince la norvegese Kathrine Harsem davanti alla svedese Stina Nilsson. Lucia Scardoni è 23a, fuori Francesca Baudin, 33a, Greta Laurent 34a, 41a Alice Canclini, 42a Gaia Vuerich in queste qualifiche della sprint a t.c.

10.54 SCI ALPINO: Vonn dunque sempre davanti con il crono di 1’36″48 con 92 centesimi di vantaggio sulla Weirather (Lie) e l’altra americana Wiles (+0″98), sorpresa di giornata. Migliore delle azzurre per il momento la nostra Schnarf, nona a 1″81.

10.53 SNOWBOARDCROSS: Emanuel Perathoner è secondo in rimonta ed accede ai quarti! Abbiamo tre azzurri ai quarti!!!

10.52 SCI DI FONDO: Matematicamente qualificata ai quarti di finale Lucia Scardoni, al momento 23a. Fuori, seppur di poco, le altre.

10.49 SCI DI FONDO: Partita anche l’ultima azzurra in gara, Alice Canclini.

10.48 SCI DI FONDO: Male anche Greta Laurent, solo 22a al momento. Partite Lucia Scardoni e Francesca Baudin.

10.48 SCI ALPINO: Accumula 1″30 la Brignone a metà gara, distante dai tempi della Vonn.

10.46 SCI ALPINO: In pista la nostra Federica Brignone.

10.46 SCI DI FONDO: La batte di 0″59 la norvegese Harsem! Sul tracciato Greta Laurent.

10.45 SCI ALPINO: 1’38″58 a 2″10 l’austriaca Veitch che si posiziona in tredicesima posizione.

10.44 SCI DI FONDO: Stina Nilsson stampa un eccellente 3’28″62 e fa il vuoto alle sue spalle!

10.43 SCI DI FONDO: L’azzurra chiude in 3’41″59, tempo un po’ alto, accusa già quasi 5″ dal miglior crono.

10.43 SNOWBOARDCROSS: Nella terza serie Omar Visintin è secondo e passa ai quarti, eliminato Lorenzo Sommariva, terzo!

10.42 SCI ALPINO: ATTENZIONEEEE!!!!! Che spigolata per la svizzera Jasmine Flury! Per fortuna non ha conseguenze fisiche la caduta dell’elvetica.

10.40 SCI DI FONDO: Partita con il numero 3 anche Gaia Vuerich.

10.37 SCI DI FONDO: Partite le qualifiche femminili di questa sprint in tecnica classica femminile.

10.37 SCI ALPINO: 10.37: 1’37″73 per l’austriaca Siebenhofer che è quarta 1″25 dalla Vonn che sembra già aver messo un’ipoteca sua questa gara.

10.35 SCI ALPINO: 1’38″46 la svizzera Lara Gut a 1″98 in decima posizione. Troppa presa di spigolo per l’elvetica.

10.35 SNOWBOARDCROSS: Luca Matteotti ai quarti!!! Eliminato l’australiano Alex Pullin!!!

10.34 SNOWBOARDCROSS:Partono gli ottavi maschili.

10.32 SCI ALPINO: Sesta posizione per l’austriaca Venier che in 1’38″06 accumula un ritardo di 1″58 dalla Vonn che continua ad essere al vertice.

10.29 SCI ALPINO: 1’39″54 per Laurenne Ross, 12esiam con 3″06 dalla vetta. Tanti errori per l’americana nella sua discesa.

10.27 SCI ALPINO: Non si ripete sui livelli di ieri Mikaela Shiffrin: quinta piazza per lei. Una sciata troppo rotonda quest’oggi e 1″81 dalla Von non è trascurabile.

10.22 SCI ALPINO: Gisin è terza a 1″38 dalla Vonn: distacchi davvero impressionanti! Scalano in quinta e settima posizione le nostre azzurre Schnarf e Nadia Fanchini.

10.21 SCI ALPINO: In pista la svizzera Gisin

10.19 SCI ALPINO: Vonn strepitosa sull’Olimpia delle Tofane: 92 centesimi di vantaggio per l’americana sulla Weirather e 1″40 sulla norvegese Mowinckel. Quarta e settima le azzurre Schnarf e Nadia Fanchini.

10.18 SCI ALPINO: Al traguardo la norvegese Mowinckel che si porta in seconda posizione, pennellando nella parte bassa davanti all’azzurra Schnarf che scala in terza posizione. Ora è il turno di Lindsey Vonn!

10.16 SCI ALPINO: E’ terza l’austriaca Huetter con 93 centesimi di ritardo e la nostra Schnarf si mantiene in seconda posizione.

10.13 SCI ALPINO: L’azzurra Schnarf dopo una buona parte alta con soli 3 decimi di ritardo, perde progressivamente nelle parte bassa, giungendo con 89 centesimi di ritardo andando in seconda posizione!

10.11 SCI ALPINO: Vola Tina Weirather: l’atleta del Liechtenstein infligge 1″40 a Nadia Fanchini che ha impressionato per la pulizia di sciata sull’Olimpia delle Tofane. Tocca ad un’altra azzurra ovvero Johanna Schnarf.

10.05SCI ALPINO: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GOGGIA FUORIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Un’uscita di scena incredibile nella zona del salto della parte alta quando era in vantaggio di 31 centesimi dalla parte alta. Che rischio per Sofia! Per sua fortuna nessuna conseguenza.

10.04SCI ALPINO: 71 centesimi di ritardo per l’americana Cook che, soprattutto nella parte più tecnica perde tanto dalla Fanchini. Ed ora Sofia Goggia!

10.02 SCI ALPINO: 1’38″80 per l’azzurra che ha fatto un po’ di errori nella fase centrale. Ora al cancelletto di partenza la statunitense Cook.

10.01 SCI ALPINO: Subito al via Nadia Fanchini.

10.00 Gli ottavi maschili partiranno alle 10.30.

10.00 SNOWBOARDCROSS: Conclusa la fase preliminare per le donne: ai quarti due su tre.

9.59 SNOWBOARDCROSS: Michela Moioli passa ai quarti!!! Bene l’azzurra.

9.52 SNOWBOARDCROSS: Fuori Raffaella Brutto, terza nella sua heat.

9.49 SNOWBOARDCROSS: Magnifica l’azzurra che precede anche la transalpina Chloe Trespeuch e va ai quarti!!!

9.47SNOWBOARDCROSS: Eliminatorie femminile al via: subito in pista Francesca Gallina.

9.42 SNOWBOARDCROSS: Nuovamente interrotte le discese prima dell’inizio della gara femminile.

9.35 SNOWBOARDCROSS: Conclusa la fase preliminare per gli uomini. Quattro azzurri alla fase finale, che partirà dagli ottavi.

9.34 SNOWBOARDCROSS: Emanuel Perathoner è secondo al fotofinish e passa agli ottavi!!!

9.31 SNOWBOARDCROSS: Tra poco in pista il nostro Emanuel Perathoner per tentare il passaggio agli ottavi.

9.28 SNOWBOARDCROSS: Riprende la gara. Purtroppo il meteo, che ha stravolto il programma non dà tregua neppure oggi.

9.23 SNOWBOARDCROSS: Gara nuovamente interrotta.

9.22 SNOWBOARDCROSS: Secondo al fotofinish l’azzurro, che passa agli ottavi!

9.20 SNOWBOARDCROSS: Riprende la gara. In pista Lorenzo Sommariva.

8.58 SNOWBOARDCROSS: Gara interrotta.

8.54 SNOWBOARDCROSS: Omar Visintin!!! Vince la heat 5 e passa agli ottavi di finale!!! In testa per tutta la discesa l’azzurro!

8.51 SNOWBOARDCROSS: Iniziamo dalla Coppa del Mondo di snowboardcross a Erzurum, in Turchia dove i nostri azzurri vogliono regalarci forti emozioni.

8.50: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli sport invernali di questo sabato 20 gennaio, ricchissimo di tantissimi eventi!

