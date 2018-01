LIVE Sport Invernali, DIRETTA 14 gennaio: sci alpino, team sprint fondo, biathlon, short track. Vai Italia!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali per quanto riguarda domenica 14 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per una domenica da ricordare.

Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la team sprint di Dresda, città tedesca dove si disputano anche gli Europei di short track dove Arianna Fontana e Martina Valcepina sono in lizza per la vittoria del titolo allround, avendo già incamerato tre medaglie nella seconda giornata, sulle singole distanza.. Non finisce qui perché ci sarà spazio anche per la Coppa del Mondo di biathlon con le mass start di Ruhpolding. A completare la giornata anche lo slittino senza dimenticarsi dei vari eventi di sci freestyle.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali per quanto riguarda domenica : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento. Si inizia alle ore 9.00. Buon divertimento a tutti.













Foto: Renzo Brico