LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2018 in DIRETTA: Moelgg e Gross, serve la zampata. Hirscher sfida Matt e Kristoffersen. Razzoli per le Olimpiadi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dopo la mitica discesa di ieri e la combinata di venerdì, si chiude il lungo weekend sulla Lauberhorn.

Spazio alla prova tecnica con Marcel Hirscher che partirà con tutti i favori del pronostico: l’austriaco vuole l’ennesima vittoria ma se la dovrà vedere ancora una volta con Kristoffersen e Matt. Spettacolo assicurato, l’Italia proverà a cercare la zampata con Manfred Moelgg e Stefano Gross ma attenzione anche a Giuliano Razzoli che insegue l’ultimo treno per le Olimpiadi: manca meno di un mese alle a PyeongChang 2018, si inizia a fare tremendamente sul serio.

Si inizia alle ore 10.15 con la prima manche, appuntamento alle 13.15 per la seconda.













La startlist e i pettorali di partenza

(foto Pentaphoto-Fisi)