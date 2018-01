LIVE Sport Invernali, DIRETTA 13 gennaio: CHE ITALIA!!! BRIGNONE E PELLEGRINO: TRIONFI MERAVIGLIOSI! Martina Valcepina oro europeo nei 1500!!!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali per quanto riguarda sabato 13 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per un sabato da leoni. Occhi puntati sullo sci alpino con la mitica discesa di Wengen e il SuperG femminile a Bad Kleinkirchheim: l’Italia vuole essere protagonista con Peter Fill, Dominik Paris, Christof Innerhofer e Sofia Goggia.

Federico Pellegrino sarà invece la carta migliore nella sprint di Dresda: lo sci di fondo darà spettacolo nella città tedesca. Vogliamo sognare in grande con la staffetta femminile nel biathlon trascinata da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Da non perdere l’appuntamento con gli Europei di short track dove le nostre Arianna Fontana e Martina Valcepina possono fare la voce grossa. Sabato d’attacco per l’Italia, il tricolore vuole sventolare in lungo e in largo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali per quanto riguarda sabato 13 gennaio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento. Si inizia alle ore 10.00.













Il programma completo e tutti gli orari di oggi

14.25 BIATHLON – pochi minuti al via della staffetta femminile, ricordiamo la composizione del quartetto azzurro. Al lancio Lisa Vittozzi, seconda frazione per Dorothea Wierer (in quella che potrebbe essere una prova in vista della staffetta mista iridata), terza Nicole Gontier e Federica Sanfilippo a chiudere 14.22 SALTO – Hanno saltato gli azzurri. Insam arriva a 189.5 metri e con 158.3 punti è terzo alle spalle di Kozisek e Zografski. Colloredo arriva a 177 metri e con 144 punti è quinto 14.22 SLITTINO – Fra poco a Oberhof il via della seconda manche 14.20 SHORT TRACK – squalificato il francese Fauconnet che dunque lascia il terzo gradino del podio all’israeliano Bykanov 14.20 SHORT TRACK – KNEGT VINCEEE!!! Elistratov battuto allo sprint mentre grande rimonta del francese Fauconnet che conquista il bronzo. Non ci dovrebbero essere cambiamenti. Oro Olanda, argento Russia, bronzo Francia 14.19 SHORT TRACK – Partita la finale maschile! 14.17 SHORT TRACK – Dotti è ultimo nella finale B dei 1500, vinta dal lettone Pukitis 14.17 SCI ALPINO – A Wengen Buzzi si inserisce in zona punti con il 23mo tempo, Casse invece è fuori dai 30 14.16 BIATHLON – fra meno di un quarto d’ora il via della staffetta femminile con l’Italia che vuole essere protagonista 14.13 SALTO – Tra qualche istante il via della gara individuale maschile di Tauplitz-Bad Mitterndorf con due azzurri in gara: Alex Insam e Sebastian Colloredo 14.10 SHORT TRACK – tra poco il via della finale B dei 1500 maschili con Dotti 14.09 SHORT TRACK – Confermata dunque la vittoria di Martina Valceina con il crono di 2’36″889 a precedere l’olandese Kerkhof (2’37″373) e l’ungherese Bacskai (2’37″689). Arianna Fontana quarta, danneggiata dall’altra orange Schulting che l’ha portata alla scivolata sul ghiaccio nelle fasi convulse della gara. Quinta la russa Efremenkova. 14.09 SHORT TRACK – Arianna Fontana è quarta per la squalifica dell’olandese Schulting 14.05 SHORT TRACK – I giudici stanno rivedendo la gara al replay: Arianna Fontana scivolata via dopo essere entrata in contatto con un’avversaria. 14.04 SHORT TRACK – grandissimo ultimo giroooo di Valcepina!!!!! ORO EUROPEOOO!!! Peccato per la caduta di Arianna Fontana 14.03 SHORT TRACK – SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MARTINA VALCEPINA!!!!!! L’azzurra è campionessa d’Europa nei 1500!!!! 14.01 SHORT TRACK – Si procede a ritmo lento ed è la coppia olandese a tirare il gruppo. 14.01 SHORT TRACK – Partite! 13.58 SHORT TRACK – Le pattinatrici sono sul ghiaccio, pronte a partire! 13.56 SHORT TRACK – la russa Prosvirnova vince la finale B dei 1500. Tra poco la finale A con Valcepina, Fontana, Bacskai, Schulting, Efremenkova e Kerkhoff 13.52 FONDO – che gara di Pellegrino che voleva la vittoria prima delle Olimpiadi! Ha faticato ma anche preso le misure in semifinale poi in finale è uscito dove doveva, ha saltato il norvegese nella salitella e poi ha resistito nel breve rettifilo finale. Terzo posto per il francese Chanavat, poi Jouve e Northug 13.51 SCI ALPINO – UFFICIALIZZIAMO IL RISULTATO. Lo svizzero Beat Feuz ha vinto la discesa libera di Wengen con il tempo di 2:26.50. Il padrone di casa, sceso con il pettorale numero 1, ha domato la mitica Lauberhorn e ha conquistato un successo di prestigio. Secondo posto per il norvegese Aksel Lund Svindal a 18 centesimi, terzo l’austriaco Matthias Mayer a 0.67. Dominik Paris ottavo a 1.22 con difficoltà nel tratto centrale, Peter Fill ha sbagliato un po’ per tutta la pista ed è soltanto decimo, uscito Christof Innerhofer caduto sui materassini: speriamo non sia nulla di grave, si teme il ginocchio. 13.51 FONDO – CHICCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PELLLLLLLLLEGRINOOOOOOOOOOOOO!!!! Batte Klaebo l’azzurroooooooooooo!!! Che spettacolo il finale di Pellegrino, rimonta vincente sul norvegese che subisce la prima sconfitta di stagione! 13.47 SLITTINO – Poker tedesco davanti a tutte nella gara femminile. Eitberger, Geisenberger, Huefner e Tieber nelle prime quattro posizioni, poi Hamlin e Ivanova. 12ma e 13ma le azzurre 13.45 FONDO – tra poco il via della finale maschile con Chicco Pellegrino che se la vedrà con Klaebo, Chanavat, Jouve, Northug e Joensson 13.39 FONDO – Anna Falk torna a vincere dopo tanto tempo! Doppietta svedese con Dahlqvist, al primo podio in coppa del mondo, terzo posto per Caldwell, quarta Van der Graaff 13.35 SCI ALPINO – Non ci sono inserimenti da dietro per il momento anche se la pista sembra essersi velocizzata nel primo intermedio che aveva creato tanti problemi tra i pettorali 11 e 20. 13.38 FONDO – Nilsson rompe il bastoncino. E’ fuori dalla lotta per il podio! 13.37 SLITTINO – Eiurbereger va al comando davanti a Tiebel e Hamlin. Ottava Robatscher, nona Voetter 13.36 FONDO – tutto pronto per la finale femminile con al via quattro svedesi: Falk, Nilsson, Dahlqvis e Dyvik, una svizzera Van der Graaff e una statunitense Caldwell 13.33 SHORT TRACK: doppietta russa nella terza semifinale dei 1500: Ayrapetyan e Bykanov volano in finale 13.33 SLITTINO – Robatscher si inserisce al quarto posto, Voetter al quinto quando mancano le ultime sette discese della prima manche femminile 13.30 SCI ALPINO – Fantastico Maxence Muzaton! Il francese ha provato addirittura a insidiare il podio, poi nel finale ha perso qualcosina ed è settimo a 1.18. Davanti a Paris. 13.32 FONDO – vince Joensson e vola in finale con Northug,. I ripescati sono il francese Jouve, terzo nella seconda semifinale e Pellegrino, terzo nella prima 13.31 FONDO – è finale per Chicco Pellegrino. Il quarto della seconda semifinale chiude in 1’56” contro l’1’55” dell’azzurro che dunque si giocherà il podio. Si attende il responso del fotofinish per i qualificati alla finale

13.29 SCI ALPINO – Sono scesi i migliori 20 e possiamo ufficializzare il risultato. Lo svizzero Beat Feuz ha vinto la discesa libera di Wengen con il tempo di 2:26.50. Il padrone di casa, sceso con il pettorale numero 1, ha domato la mitica Lauberhorn e ha conquistato un successo di prestigio. Secondo posto per il norvegese Aksel Lund Svindal a 18 centesimi, terzo l'austriaco Matthias Mayer a 0.67. Dominik Paris quinto a 1.22 con difficoltà nel tratto centrale, Peter Fill ha sbagliato un po' per tutta la pista ed è soltanto nono, uscito Christof Innerhofer caduto sui materassini: speriamo non sia nulla di grave, si teme il ginocchio.

13.28 SCI ALPINOOttima gara di Kriechmayr ma non basta: è sesto a 98 centesimi.

13.28 FONDO – partita la seconda semifinale con Riseth, Jouve, Hamilton, Joensson, Northug, Auge. Occhio al tempo

13.27 SHORT TRACK – Peccato! L’azzurro Dotti è terzo e diusputerà la finale B dei 1500 maschili. Vanno in finale i due francesi Fauconnet e Lepape

13.25 SLITTINO – La Tedesca Tiebelk davanti alla russa Demchenko quando tocca alle azzurre Voetter e Robatscher a Oberhof

13.24 FONDO – ahi! Pellegrino è solo terzo alle spalle di Klaebo e Chanavat e rischia di uscire dalla finale. Per ora è lucky loser assieme a Krasnov

13.20 SCI ALPINO – Anche Baumann e Kilde riscontrano delle criticità importanti. L’austriaco paga 2.52, il norvegese stenta nel tratto iniziale e sul traguardo infatti accusa ben 2.24 di ritardo.

13.20 FONDO: Chanavat, Klaebo, Stadaas, Pellegrino, Krasnov e Schaad al via per la prima semifinale maschile

13.20 SHORT TRACK – Nella prima semifinale dei 1500 uomini avanzano l’olandese Knegt e il russo Elistratov. Ora la seconda semifinale con l’azzurro Dotti

13.19 FONDO – noooooo! Sulla salita Vuerich perde un passo e rompe il bastoncino. E’ quinta ed eliminata! Vince Van der Graaf davanti a Dyvik. Caldwell e Falk in finale come ripescate. Quattro svedesi in finale!

13.18 SLITTINO: l’austriaca Platzer davanti nella gara femminile a Oberhof, davanti a Baturina e Egle

13.18 SHORT TRACK: ancora Italia in finale! Martina Valcepina raggiunge Fontana nella finale A dei 1500 chiudendo seconda la terza semifinale alle spalle di Efremenkova

13.15 FONDO – ora la seconda semifinale con Vuerich! L’azzurra affronta Divyk, Ingemarsdotter, Van der Graaff, Cebasek e Schicho

13.13 SCI ALPINO – La pista sembra essersi rallentata, nessuno riesce a fare il tempone anche se le sciate sembrano essere positive. Franz paga 1.10 nel tratto iniziale di scorrimento, poi scia in linea con il leader e al traguardo paga 1.88 di ritardo.

13.13 FONDO – Doppietta svedese in finale! Stina Nilsson domina la prima semifinale davanti a Dahlqvist. Terzo posto per Caldwell poi Falk

13.13 SHORT TRACK: E’ FINALE PER ARIANNA FONTANA nei 1500 metri! L’azzurra vince la seconda semifinale davanti all’ungherese Bacskai. In finale anche le prime due della prima semifinale, le olandesi Schulting e Kerkhoff9

13.11 – SCI ALPINO – Anche per Caviezel la Lauberhorn si sta rivelando difficilissima! Lo svizzero rischia anche l’inforcata nel tratto conclusivo e arriva al traguardo con 2.40 di ritardo.

13.11 FONDO – al via la prima semifinale femminile con Fabjan, Kolb, Caldwell, Dahlqvist, Nilsson, Falk

13.09 SCI ALPINO – Theaux paga ben 1.84 di ritardo. Vediamo se la musica cambia per Caviezel.

13.05 SCI ALPINO – Ora sembra difficile fare il tempo. Kline paga ben 2.38, tocca a Theaux.

13.04 SCI DI FONDO – Comode vittorie per Klaebo e Stadaas nei propri quarti di finale. Sbriga la pratica anche Northug. I norvegesi vogliono dettare legge.

13.02 SCI ALPINO – Matthias Mayer disputa una gara di assoluto livello. Ha perso mezzo secondo nel tratto alto poi è stato il migliore: il Campione Olimpico è terzo a 67 centesimi!

12.58 SCI ALPINO – Sono scesi i primi dieci (Kueng a 2.74). Giornata negativa per gli azzurri: Innerhofer uscito malamente e speriamo non sia nulla di grave, Fill che sbaglia al cancelletto di partenza, Paris che commette un errore vistoso dopo il primo intermedio. Addio sogni di gloria. Sempre Feuz al comando davanti a Svindal.

12.53 SCI DI FONDO – SEMIFINALEEEEEEE. Chicco Pellegrino non si spreme più di tanto, è secondo nel suo quarto di finale alle spalle del francese Lucas Chanavat che si conferma in grande forma. Terzo Paal Aune.

12.51 SCI ALPINO – Innerhofer arriva al traguardo sulle sue gambe. Speriamo non sia nulla di grave.

12.50 SCI ALPINO – Gara interrotta. Innerhofer si rialza.

12.50 SCI ALPINO – NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Innerhofer è addirittura a 2.06 a Feuz dopo due intermedi, poi sbaglia in uscita da una curva e va addosso ai materassini. E’ a terra. ATTENZIONE AL GINOCCHIO!

12.47 SCI ALPINO – Avanti di due centesimi dopo un ottimo tratto iniziale. Purtroppo commette un errore importante successivamente accusando 65 centesimi, continua a perdere a causa di poca velocità, rimane in linea con Feuz nel tratto centrale e chiude a 1.22 da Feuz, quarta posizione momentanea. Ora aspettiamo Innerhofer.

12.46 SCI ALPINO – Nyman non impensierisce i big e chiude a 2.62. Ora tocac a Dominik Paris!

12.45 SCI DI FONDO – Fantastica Gaia Vuerich! Seconda nel suo quarto di finale dietro ad Anna Dyvik e passa in semifinale! Debora Roncari quarta nella sua serie ed eliminata.

12.43 SCI ALPINO – Pessima gara da parte di Jansrud. Il norvegese è lontanissimo dai suoi standard per tutto il tracciato e chiude a 1.53 da Feuz.

12.40 SCI ALPINO – Dressen paga a caro prezzo un errore nel finale ma il tedesco sarebbe comunque stato dietro. E’ terzo a 93 centesimi da Feuz.

12.37 SCI ALPINO – Svindal fa gara alla pari con Feuz fino all’ultimo intermedio, nel tratto conclusivo si intraversa leggermente sul salto finale e chiude a 18 centesimi da Feuz. In visibilio i 30mila di Wengen!

12.34 SCI ALPINO – Osborne-Paradis non scia bene nel secondo intermedio e da quel momento va in grandissima difficoltà, la velocità non è nelle sue corde e chiude a 2.36 da Feuz.

12.33 SCI DI FONDO – Hanna Falk ha vinto ils econdo quarto di finale davanti a Sophie Caldwell e Hanna Kolb. Maja Dahlqvist si è imposta du Van der Graaf e Schicho.

12.31 SCI ALPINO – Feuz commette una sbavatura importante prima dello stradino che potrebbe averlo condizionato per il tratto successivo. Bravissimo però nel tratto che porta al salto finale dove trova comunque una buona traiettoria per chiudere con il tempo di 2:26.50.

12.30 SCI ALPINO – INIZIA LA GARA! Il primo a partite è Feuz.

12.26 SCI DI FONDO – Nilsson e Fabjan vincono la prima batteria dei quarti di finale a Dresda. Giulia Stuerz è terza e continua a sperare.

12.22 SLITTINO – I tedesch Benecken/Eggert si sono imposti con appena 7 millesimi di vantaggio su Wendl/Art. Terzi gli austriaci Penz/Fischler. Nagler/Malleier sono decimi, Rieder/Rastner 14esimi per quanto riguarda l’Italia.

12.15 SCI DI FONDO – Alle 12.20 il via alle sprint di Dresda. Tutti con Chicco Pellegrino.

12.15 SCI ALPINO – Alle 12.30 inizierà la discesa libera di Wengen! Appuntamento cruciale di questa giornata.

12.10 SCI ALPINO – errore di Mancuso che è fuori. Nessuna delle ultime atlete scese raggiunge il traguardo

12.09 SLITTINO – Sics/Sics volano al comando con 234 millesimi di vantaggio sugli austriaci, Chmielewski e Kowalevski si inseriscono al terzo posto posto

12.05 SLITTINO – gli austriaci Steu/Koller vanno in testa con 65 millesimi di vantaggio sui russi. Sbaglia Yuzhakov/Prokhorov. Nagler/Malleier saranno fra i primi dieci!

12.04 SCI ALPINO – anche Gauche e Siebenhofer restano lontane dalle prime

12.02 SCI ALPINO – nessun inserimento nelle prime posizioni con le ultime discese: lontane dalle prime McKennis e Nufer

12.01: SLITTINO – perdono due posizioni gli azzurri Nagler/Malleier che sono terzi a 277 millesimi da Denisev/Antonov

12.00 SLITTINO – Denisev/Antonov si portano in testa con 32 millesimi sui lettoni. Ora il secondo e ultimo equipaggio azzurro

11.59 SCI ALPINO – buona gara dell’austriaca Haaser che è ottava a 1″35 da Brignone

11.56 SLITTINO – male Rieder/Rastner che sono solo quarti a 697 millesimi dai lettoni

11.55 SCI ALPINO – ancora un’interruzione dopo la brutta discesa della statunitense Wiles, ultima a 4″46

11.55 SLITTINO – Nuovi leader a Oberhof! Sono i lettoni Gudramovics/Kalnins, davanti agli statunitensi Mortensen/Terdiman per 264 millesimi. Ora gli azzurri Rieder/Rastner

11.54 SCI ALPINO – Non una gara soddisfacente per l’azzurra Hofer che conclude al 19mo posto a 2″34 dalla compagna Brignone

11.52 SCI ALPINO – L’austriaca Tippler mette paura a Brignone! Un solo centesimo di ritardo all’intermedio poi nel finale perde tanto ma è comunque sesta a 1″10

11.51 SCI ALPINO – Peccato! L’azzurra Nicol Delago dopo una buona partenza commette un errore nella parte centrale ed è fuori

11.49 SCI ALPINO – Miradoli chiude al penultimo posto a 2″64 da Brignone

11.48 SCI ALPINO – Si riparte dopo un lungo stop per sistemare la pista con la francese Miradoli

11.45 SLITTINO – Bogdanov/Medvedev (Russia) in testa dopo le prime sei discese della seconda manche con 539 millesimi sui cechi Kvikala/Kudala

11.39 SCI ALPINO – gara negativa della svizzera Suter che è 17ma a 2″31. Ora la francese Miradoli

11.39 SLITTINO – la coppia rumena Atodiresei/Musei è in testa dopo due discese della seconda manche

11.37 SCI ALPINO – erroraccio della francese nella parte centrale. Worley perde tanto nella seconda parte ed è 16ma a 2″29. Ora Suter

11.35 SCI ALPINO – CHE BELLA GARA DI NADIA FANCHINI!!!! E’ quinta a 98 centesimi da Brignone. Brava, in condizioni non facili, la sciatrice lombarda. Ora attenzione a Worley

11.33 SCI ALPINO – Anna Veith è dodicesima a 2″04 da Brignone. Efficace solo in avvio l’austriaca

11.32 SCI ALPINO – ripartita la gara. In pista l’austriaca Veith

11.29 SLITTINO – Tra cinque minuti il via della seconda manche del doppio. Dodicesimi a partire Rieder/Rastner, quattordicesimi Nagler/Malleier

11.27 SCI ALPINO – si allunga lo stop, i tecnici stanno lavorando soprattutto nella parte finale della pista

11.21 SCI ALPINO – si sistema la pista. Gara interrotta per qualche minuto

11.21 FREESTYLE – Stefan Thanei non supera lo scoglio degli ottavi di finale. E’ terzo nella sua batteria ed eliminato negli ottavi dello ski cross di Ider Fjall in Svezia

11.18 SCI ALPINO – Che brutto finale della svizzera Gisin che aveva disputato una buona prova nella prima parte ma chiude con 2″01 di ritardo da Brignone

11.16 SCI ALPINO – Brutta gara della norvegese Mowinckel che chiude ddima a 1″91 da Brignone

11.14 SCI ALPINO – errore nel finale per l francese Gauthier che chiude al quarto posto a 89 centesimi da Brignone. L’impressione è che nella parte alta la gara si possa ancora fare, nella seconda parte serve un vantaggio importante per battere Brignone

11.12 SCI ALPINO: buona prova della austriaca Huetter che chiude a 46 centesimi da Brignone al terzo posto provvisorio. E’ l’unica finora ad aver fatto meglio dell’italiana nella parte finale

11.10 SCI ALPINO – la svizzera Flury perde progressivamente da Brignone e chiude al penultimo posto a 2″47. Ora Huetter

11.08 SCI ALPINO – la austriaca Venier è penultima a 2″24 da Brignone

11.05 SCI ALPINO – la svizzera Haehlen è ottava a 2″12 da Brignone

11.03 SCI ALPINO – SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!! Federica Brignone è primaaaaaa!!!! Grandissima prova dell’azzurra nella parte finale di gara dove ha rimontato progressivamente rispetto a Lara Gut, battendola con 18 centesimi di vantaggio!

11.02 SLITTINO – Walker/Snith si inseriscono giusto davanti agli azzurri Nagler/Malleier che sono noni

11.01 SCI ALPINO – Johanna Schnarf perde tanto, troppo nella parte bassa della pista e chiude sesta a 1″53. Ora Brignone

10.59 SCI ALPINO – Eccola la super prova! La firma Lara Gut che non sbaglia e conclude con 1″06 di vantaggio su Weirather. Batterla sarà molto difficile. Ora Schnarf

10.57 SCI ALPINO – gara in parallelo con Sofia Goggia per l’austriaca Scheyer che chiude con lo stesso tempo dell’azzurra

10.56 SLITTINO – Gli austriaci Penz/Fischler si inseriscono al quarto posto alle spalle del tris tedesco. Azzurri all’ottavo e decimo posto quando manca l’ultima discesa

10.55 SCI ALPINO – Tina Weirather, pur senza strafare, va in testa con 19 centesimi di vantaggio su Vonn. Per ora nessuna delle atlete scese ha disputato una gara indimenticabile

10.54 SLITTINO – Geueke/Gamm completano il solito tris tedesco in testa alla classifica. Sono terzi a 267 millesimi da Wendl/Arlt

10.53 SCI ALPINO – tanti, troppi errori per la statunitense Ross che chiude terza a 1″96 da Vonn

10.52: SLITTINO – Wendl/Arlt prendono il largo in testa alla classifica. Il duo tedesco ha 55 millesimi di vanmtaggio sui compagni di squadra Eggert/Benecken e 355 millesimi su Sics/Sics

10.50 COMBINATA NORDICA – Conclusa la prova di salto della staffetta: Germania II al primo posto, poi Germania I, Giappone I, Austria II, Finlandia I. Italia II è 18ma e partirà a 3″£11 dalla testa, Italia I è 20ma e partirà a 3″17

10.49 SCI ALPINO – sbaglia in alto l’austriaca Schmidhofer ed è fuori

10.48 SCI ALPINO – incredibile! Lindsey Vonn perde tutto il vantaggio (90 centesimi) nel finale e mantiene solo 6 centesimi di vantaggio su Goggia. Anche per la statunitense non una gara magistrale

10.47 SLITTINO – Sics/Sics in testa con 35 millesimi sui polacchi, terzi gli austriaci Steu/Koller. Azzurri quarti e sesti

10.46 SCI ALPINO – 1’11″29 per Sofia Goggia ma non sarà un tempo di riferimento

10.45 SCI ALPINO – disastroso avvio dell’azzurra! Sbaglia quasi tutte le curve ed è già fuori gioco

10.45 SCI ALPINO – Parte Sofia Goggia!

10.42 SCI ALPINO – dopo Sofia Goggia, prenderà il via Lindsey Vonn e Nicole Schmidhofer

10.42 SLITTINO – Clamoroso a Oberhof! Rieder/Rastner fanno peggio di Nagler/Malleier che vengono superati dai polacchi Cmielewski/Kowalewski (+0″102). Rieder/Rastner sono quarti quando mancano gli ultimi otto equipaggi

10.40 FONDO – Due gli azzurri qualificati per i quarti di finale a Dresda: Pellegrino, quinto in qualificazione e Hellweger, 28mo. Davanti Chanavat, Klaebo e Young

10.39 COMBINATA NORDICA – Non un gran salto per Pittin, Italia I è alle spalle di Italia II m,a faranno praticamente gara parallela nel fondo

10.36 FONDO – Eliminati sia Noeckler (41mo) che Gabrielli (45mo). Delusione per Dietmar, per cui si attendeva la qualificazione al secondo turno. Aspettiamo domani ma crescono le incognite in vista della team sprint

10.36 FONDO – Hellweger si inserisce al 28mo posto e punta alla qualificazione

10.34 SCI ALPINO – Tutto pronto a Bad Kleinkircheim per il SuperG femminile. Questi numeri di partenza delle azzurre al via: Goggia (1), Schnarf (8), Brignone (9), Fanchini (18), Delago (22), Hofer (24), Bassino (42), Stuffer (45), Sosio (47),

10.32 SLITTINO – Nagler/Malleier sono ancora in testa quando sono scesi nove equipaggi con 180 millesimi di vantaggio sui russi Youzhakov/Prokhorov

10.31 FONDO – Zelger chiude 31mo ed è già eliminato

10.30 COMBINATA NORDICA – Italia II grazie a un discreto salto di Kostner recupera un paio di posizioni e si lascia alle spalle Russia II e Estonia II

10.28 FONDO – Pellegrino sempre quinto dopo i primi 23 arrivi. Tra poco gli altri azzurri

10.26 SLITTINO – Prende quota la prestazione degli azzurri Nagler/Malleier che sono ancora in testa dopo le prime sette discese, seconda piazza per i russi Youzhakov/Prokhorov

10.25 FONDO – il russo Retivykh si inserisce al quarto posto davanti a Pellegrino, che è quinto

10.24 FONDO – Anche il britannico Young, terzo, fa meglio di Pellegrino, che ora è quarto

10.23 FONDO – Klaebo si inserisce al secondo posto a 15 centesimi da Chanavat

10.23 FONDO – Il francese Chanavat rifila quasi 3″ a Pellegrino e va al comando

10.22 FONDO – 1’53″32 per Chicco Pellegrino che va in testa quando sono arrivati due atleti nelle qualificazioni della sprint di Dresda

10.20 COMBINATA NORDICA – Germania I e Finalndia I si inseriscono rispettivamente al terzo e quarto posto

10.19 COMBINATA NORDICA – Quando si sta per concludere la prima tornata di salti Germania II, Giappone I, Giappone II, Austria I, Austria II nelle primi posizioni, le due squadre azzurre sono gli ultimi due posti

10.17 SLITTINO – Nagler/Malleier hanno concluso la loro prova a Oberhof con 41″191 e sono in testa al momento quando sono scesi tre equipaggi

10.15 COMBINATA NORDICA – Continua la prova negativa degli azzurri: Italia I con Buzzi è penultima con pochi punti in più rispetto a Italia II

10.13 FONDO – Tra poco più di 5 minuti prende il via la qualificazione della sprint maschile a tecnica libera. Per l’Italia ci sono Pellegrino (2), Zellger (38), Hellweger (42), Noeckler (51), Gabrielli (53)

10.11 COMBINATA NORDICA – dopo i primi 11 salti Germania II, Giappone II, Austria II nelle prime tre posizioni, Italia II sempre ultima

10.08 SLITTINO – Tra poco al via la prima manche del doppio. Ufficializzata l’esclusione dalla squadra dio Oberstolz/Gruber. I primi a partire saranno i giovani azzurri Nagler/Malleier, in lotta per una posizione di elite Rieder/Rastner che partiranno per 13mi su 23 equipaggi

10.06: COMBINATA NORDICA – Brutto salto di Bauer. Italia II è ultima al momento. Primo posto per Giappone II, davanti a Austria II e Francia II

10.04 FONDO – En plein azzurro a Dresda! Le quattro italiane al via sono tutte qualificate per i quarti di finale! Laurent è ottava, Vuerich 17ma, Romcari 23ma, Stuerz 30ma

10.02 FONDO – Roncari è qualificata per i quarti! Stuerz è 29ma al traguardo quando mancano gli ultimi sette arrivi

10.01 FONDO – Roncari si inserisce al 22mo posto, devono ancora arrivare 17 atlete. Qualificazione non impossibile per l’azzurra. Già eliminata Randall

9.59 COMBINATA NORDICA – Bauer, Buzzi, Kostner e Pittin al via nel segmento di salto della staffetta a squadre di combinata in programma a Val di Fiemme

9.57 FONDO – Discreta prova anche di Vuerich che è 13ma quando hanno concluso la gara in 18

9.56 FONDO – Grande prova di Greta Laurent! L’azzurra si inserisce al settimo posto e ipoteca il passaggio al turno successivo

9.55 FONDO – iniziate a Dresda le qualificazioni della sprint a tecnica libera femminile: Falk, Nilsson, Van der Graaf le prime tre fino a questo momento al traguardo

09.46 Si inizia alle ore 10.00 con la combinata nordica in Val di Fiemme, Alessandro Pittin proverà a fare bene. Alle 10.45 iniziamo con il primo appuntamento clou: il SuperG femminile di Bad Kleinkirchheim dove Sofia Goggia va a caccia del colpaccio. Alle 12.30 tutti sull'attenti per la mitica discesa libera di Wengen. Sempre in mattinata attenzione alle qualificazioni della sprint di sci di fondo a Dresda, il nostro Chicco Pellegrino punterà al podio nel pomeriggio. Poi dopo pranzo gli Europei di short track con Arianna Fontana e Martina Valcepina all'attacco e il biathlon con la staffetta femminile.

09.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali (sabato 13 gennaio). Ci aspetta una giornata davvero ricchissima e appassionante.

