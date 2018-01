LIVE Speed skating, Europei 2018 (6 gennaio) in DIRETTA: TUMOLERO OROOOOOOOOO!!!! TRIONFO FANTASTICO!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di speed skating a Kolomna (Russia). Un day-2 che si preannuncia molto interessante per i colori azzurri. Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Davide Ghiotto sono tra gli atleti attesi e sui primi due si può sognare la medaglia nei 5000 metri. Tumolero, già ieri nel 1500 metri (non la sua specialità), si è espresso su livelli molto alti, giungendo sesto a poco più di 1″ dal terzo posto. Uno score che può dar fiducia al pattinatore di Roana, in crescita esponenziale quest’anno. Lo stesso discorso vale per Giovannini, quarto nella tappa di Coppa del Mondo a Calgary su questa distanza. Gli avversari, come al solito, saranno i russi, padroni di casa, e gli olandesi che pur non potendo contare sull’asso Sven Kramer, hanno a disposizione tanti skater di eccezionale livello.

In chiave femminile, da osservare con attenzione quanto potrà fare Francesca Lollobriga (ci sarà anche Gloria Malfatti) nei 3000 metri, primatista italiana, in cerca di riscontri cronometrici interessanti. La medaglia è quasi impossibile ma la top10 dei 1500 metri fanno pensare che la romana possa regalare un altro bel risultato per proiettarsi a domenica, nella sua mass start, nel modo migliore. Azzurre che saranno impegnate anche nei 1000 metri con Francesca Bettrone ed Yvonne Daldossi desiderose di ben figurare.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di speed skating a Kolomna (Russia): cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e vivere insieme tutte le emozioni di un giorno di gare imperdibile. Si inizia alle ore 13.15. Buon divertimento a tutti.

17.41 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani, quando andremo a caccia di altre medaglie nelle mass start e nel team-pursuit maschile!

17.39 Nicola Tumolero è campione d’Europa! 6’16″85, 1″28 meglio del russo Rymyantsev e 3″60 dell’olandese Bosker. Sesto Davide Ghiotto, solo 15° Giovannini, per il quale nelle prossime ore cercheremo di capire cos’è successo!

CAMPIONE D'EUROPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! LO ZAR DI RUSSIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

17.33 Non è stato il vero Giovannini. Ora ultima serie con il russo Sinitsyn e l’olandese Blokhuijsen. Restano solo loro a separare Tumolero dal sogno…

17.30 Bruttissima prestazione per Andrea Giovannini. Un tempo esageratamente alto, 6’40″65, è addirittura 13°! Qualcosa non ha funzionato. Ad una coppia dal termine, Tumolero è sicuro del podio.

17.25 Ghiotto intanto è quarto, superato da Semerikov.

17.24 Gara regolare per Tumolero, sempre tra il 29″4 e il 30″1.

17.22 GRANDISSIMO TUMOLERO! 6’16″85! E’ al comando con 1″28 su Rumyantsev quando mancano 4 atleti al termine! Ora Andrea Giovannini contro l’olandese Bosker.

PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! IMMENSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! TUMOOOOOOOOOOOOOOOOOLEEEEEEEEEEEEEEEEEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

17.16 In pista Nicola Tumolero opposto al russo Semerikov.

17.13 Pessime notizie per l’Italia. Rumyantsev, come da pronostico, piazza un tempone (i russi in casa non deludono mai….). Un 6’18″13 davvero notevole su questa pista. Rifila 10″95 di distacco a Ghiotto. Non sarà facile per Tumolero e Giovannini far meglio del russo, ma devono provarci!

17.09 Lunga pausa per il rifacimento del ghiaccio…A breve si entrerà nel vivo.

16.57 E’ stato rifatto il ghiaccio prima delle ultime 4 batterie.

16.46 Ghiotto si tiene dietro di un secondo esatto l’olandese Schouten ed è già una buona notizia. 8 atleti al termine, tra cui Giovannini e Tumolero. Nella prossima batteria attenzione al pericolosissimo russo Rumyantsev.

16.44 Su questa pista sarà importante dosarsi e non spendere tutto nelle battute iniziali.

16.41 Ghiotto era partito fortissimo, calando poi negli ultimi 1000 metri. Eloquente l’ultimo giro da 33″1.

16.38 Davide Ghiotto si porta in testa con il crono di 6’29″08. La pista non è veloce, ma di sicuro non è un gran tempo. Difficilmente basterà per il podio. Restano comunque le due carte più importanti, Tumolero e Giovannini. Intanto Ghiotto ha 2″79 di vantaggio su Heidegger.

16.30 Heidegger sempre al comando con 54 centesimi di vantaggio sul norvegese Van der Horst. E’ il momento di Davide Ghiotto!

16.21 Resiste in testa Heidegger. Non manca molto alla batteria di Davide Ghiotto.

16.15 Iniziata la gara, 6’31″87 per l’austriaco Heidegger. Sono tempi alti.

15.57 Il primo azzurro in gara sarà Davide Ghiotto, opposto al polacco Wielgat. Tumolero se la vedrà con il russo Semerikov, mentre Giovannini affronterà l’olandese Bosker.

15.39 alle 16.06 la gara più importante per l’Italia. Nicola Tumolero ed Andrea Giovannini punteranno senza mezze misure al podio nei 5000 metri!

15.36 Peccato, Francesca Lollobrigida chiude quarta! Doppietta olandese con Visser davanti a Achtereekte ed alla russa Voronina. Il podio era a 1″15.

15.31 Manca una sola coppia al termine, Francesca Lollobrigida resiste in seconda posizione…

15.24 SECONDA! Francesca Lollobrigida chiude a 3’46” dalla Visser quando mancano 4 atlete al termine. Non sarà podio, ma ottime indicazioni in vista della mass start di domani.

15.19 La russa Olga Graf si inserisce in seconda piazza a 5″98 da Visser, che sogna il podio. Ora Francesca Lollobrigida, che avrà in batteria la polacca Bosiek.

15.18 A breve toccherà a Francesca Lollobrigida.

15.16 Al comando l’olandese Visser con l’ottimo crono di 4’05″31. Gloria Malfatti è nona a 23 secondi.

15.11 Siamo in attesa dell’inizio della gara.

14.45 Nella prima batteria Gloria Malfatti se la vedrà con la ceca Drimalova.

14.41 A breve i 3000 donne. Chissà che Francesca Lollobrigida non faccia una sorpresa…

14.30: Le chance per ottenere medaglie sono pochissime per le azzurre ma si guarda al tempo. Per la Lollobrigida, in particolare, il vero obiettivo sarà la mass start di domani.

14.28: Alle 14.46 avranno inizio i 3000 metri femminili con le nostre Francesca Lollobrigida e Gloria Malfatti in azione. Curiosità sulle prestazioni della romana, primatista su questa distanza.

14.22: Niente da fare per Verweij e Otterspee, solo settimo ed ottavo crono, e quindi possiamo parlare di trionfo russo: vittoria di Pavel Kulizhnikov in 1’08″84 a precedere di 8 centesimi il russo Yuskov e di 11 il tedesco Ihle. La notizia è il non vedere nessun olandese il podio con il migliore in quarta piazza ovvero Thomas Krol (1’09″28).

14.18: Non ce la per 8 centesimi Yuskov a migliorare il crono del connazionale Kulizhnikov: 1’08″92 che gli vale il secondo posto a precedere comunque, nell’accoppiamento, l’orange Thomas Krol (quarto in 1’09″28). Ora ultima sfida tutta olandese tra Verweij e Otterspeer.

14.15: Promesse mantenute! L’asso russo Pavel Kulizhnikov era atteso su questa distanza e non delude le attese ottenendo il miglior tempo in 1’08″84. Ora attendiamo la risposta del connazionale Yuskov e degli olandesi.

14.11: Terzo tempo per il polacco Sebastian Klosinski in 1’10″04 abile a sorprendere allo sprint il lettone Silovs (quarto in 1’10″22 nella graduatoria generale).

14.08: E’ ancora Germania in evidenza in questi 1000 metri maschili: Nico Ihle ottiene il miglior crono in 1’08″95 facendo meglio nel proprio accoppiamento del russo Alexey Yesin (1’09″72). Terza piazza, dunque, per il belga Vosté in 1’10″33.

14.03: Cambia ancora la graduatoria con il belga Mathia Vosté a comandare in 1’10″33, facendo meglio di 18 centesimi del tedesco Dufter mentre è terzo il polacco Brodka (1’11″14).

14.01: Si inizia a fare sul serio ed è il tedesco Joel Dufter a centrare il miglior tempo di 1’10″51 a precedere il polacco Brodka (1’11″14), secondo al momento.

13.59: Si parla sempre norvegese in queste prime battute dei 1000 metri maschili con Johann Jørgen Sæves che si porta in vetta con il crono di 1’11″42 ma siamo solo all’inizio.

13.56: Iniziata la gara nei 1000 metri maschili e miglior prestazione per il norvegese Runar Njåtun Krøyer (1’12″61).

13.45: Si conclude la gara dei 1000 metri donne ed è la padrona di casa Shikhova a festeggiare. La russa si è imposta con il tempo di 1’15″34 a precedere di 10 centesimi l’austriaca Herzog e di 4 decimi l’olandese Leenstra. Decima piazza finale per Yvonne Daldossi (1’18″76), autrice di una prova discreta. Poco fortunata invece Francesca Bettrone, non giunta all’arrivo. Tra pochi minuti i 1000 metri maschili che non avranno atleti azzurri al via.

13.42: Che duello gara tra la russa Yekaterina Shikhova e l’austriaca Vanessa Herzog! La spunta la padrona di casa portandosi davanti a tutte in 1’15″44 con 10 centesimi di vantaggio sulla Herzog (seconda) 4 decimi sulla Leenstra (terza).

13.38: Non delude le attese Marrit Leenstra, moglie del tecnico azzurro Matteo Anesi, che in 1’15″74 ottiene la miglior prestazione uguagliano al millesimi lo stesso crono della compagna di nazionale mentre è quarta la polacca Natalia Czerwonka in 1’17″66.

13.36: La russa Kachanova in 1’16″85 si piazza nella top3, precisamente al secondo posto dietro all’olandese van Beek mentre l’azzurra Daldossi è quarta quando mancano sei atlete al termine della gara.

13.33: PECCATO!!!! Francesca Bettrone non termina la sua gara per una caduta molto probabilmente. Miglior prestazione per l’olandese van Beek in 1’15″74, Daldossi quindi ora in terza piazza.

13.31: Non male il crono della nostra Yvonne Daldossi: 1’18″76, seconda proprio dietro alla tedesca Hirschbichler che si è aggiudicata l’accoppiamento in 1’17″98 ed in testa nella classifica parziale davanti all’azzurra. Ora è il momento della Bettrone che se la vedrà con la forte olandese Lotte van Beek.

13.28: Gran tempo per la norvegese Anne Gulbrandsen che in 1’19″40 scavalca la bielorussa Mikhailava in 1’19″40, conquistando la vetta della graduatoria parziale. Ora è il turno della nostra Daldossi, accoppiata con la tedesca Hirschbichler.

13.27: Non cambia la classifica parziale di questi 1000 metri con la polacca Wozniak che vince il confronto con la ceca Drimalova, ottenendo però il terzo crono di 1’20″21. mentre la ceca è settima (1’23″06).

13.26: Ricordiamo che avremo la nostra Yvonne Daldossi nel sesto e settimo accoppiamento, per cui non manca molto.

13.24: Nel terzo accoppiamento, con la bielorussa Tatsiana Mikhailava e la finlandese Elina Risku il miglior tempo è della bielorussa in 1’19″97, unica ad infrangere al momento il muro dell’ 1’20”. Terzo tempo invece per la finnica in 1’21″12.

13.22: Cambia la vetta della graduatoria con la polacca Andzelika Wohcik a comandare con il crono di 1’20″02 migliorando il suo personal best di 8 decimi.

13.17: Iniziate le gare sui 1000 metri donne e primi riscontri con la ceca Natálie Kerschbaummayr miglior crono in 1’21″28 a precedere la norvegese Rikke Jeppsson (1’22″24).

13.10: 5′ all’inizio delle gare!

13.05: C’è curiosità poi anche nei 3000 metri femminili in cui la primatista italiana Francesca Lollobrigida si esibirà per testarsi in vista della mass start di domani, la sua gara su cui punta in grande. Per la romana, decima ieri nei 1500 stile libero, un’ulteriore prova per quel che sarà. In gara anche la giovane Gloria Malfatti.

13.01: Nei 1000 metri le favorite sembrano essere le russe Olga Fatkulina, Yekaterina Shikhova ma da non sottovalutare la campionessa d’Europa dei 500 metri Vanessa Herzog, tra le skater maggiormente accreditate alla vigilia.

12.59: Si inizierà dai 1000 metri femminili dove avremo Francesca Bettrone e Yvonne Daldossi che, come massima aspirazione, hanno quella di ottenere la top10.

12.57: Una giornata attesa per i colori azzurri: nei 5000 metri infatti sono tante le opportunità di andare a medaglia grazie a Nicola Tumolero ed Andrea Giovannini. Gli azzurri, tra i migliori in Coppa del Mondo, puntano al bersaglio grosso nella rassegna continentale, sfruttando anche le tante assenze. Di seguito l’elenco degli azzurri in gara:

ore 13.15: 1000 donne (Bettrone e Daldossi)

ore 13.51: 1000 uomini

ore 14.46: 3000 donne (Lollobrigida e Malfatti)

ore 16.06: 5000 uomini (Ghiotto, Giovannini e Tumolero)

12.55: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare a Kolomna (Russia) per gli Europei di speed skating.

Foto: profilo twitter Andrea Giovannini