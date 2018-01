Speed skating, Europei Kolomna 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dal 5 al 7 gennaio i pattini veloci dell’anello ghiacciato di Kolomna (Russia) entreranno in scena per gli Europei di speed skating 2018, ultima competizione prima dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang (Corea del Sud). A circa un mese dall’inizio della rassegna a Cinque Cerchi, gli skater si esibiranno in questa tre giorni russa che ha il sapore della prova di verifica.

Da questo punto di vista la squadra italia guidata da Maurizio Marchetto si aspetta risultati importanti dopo gli ottimi risultati ottenuti in Coppa del Mondo. La crescita di Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Davide Ghiotto sulle lunghe distanze, i successi dello stesso Giovannini e di Francesca Lollobrigida nella mass start e la crescita costante del Team Pursuit maschile possono far pensare che in questi campionati potremmo emozionarci.

Saranno degli Europei con un format diverso in quanto, essendo anno olimpico, si svilupperà su singole distanze: in altre parole verranno assegnati i titoli per ogni specialità a differenza dell’anno scorso in cui vi erano una classifica generale nell’allround e nello sprint. Pertanto, anche questa novità alimenta aspettative sulle prestazioni degli atleti sul ghiaccio. Di seguito il programma.

PROGRAMMA EUROPEI SPEED SKATING KOLOMNA 2018

Venerdì 5 gennaio

A partire dalle 14.30

500 metri donne

500 metri uomini

1500 metri donne

1500 metri uomini

Sabato 6 gennaio

A partire dalle ore 13.15

1000 metri donne

1000 metri uomini

3000 metri donne

5000 metri uomini

7 gennaio

A partire dalle ore 14.30

Team Pursuit donne

Team Pursuit uomini

Team Sprint donne

Team Sprint uomini

Mass start donne

Mass start uomini

Per seguire la rassegna ci sarà a disposizione il canale Isu in streaming mentre è ancora da verificare se Eurosport garantirà una copertura o meno.













