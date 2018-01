LIVE Sorteggio Nations League 2019 in DIRETTA: l’Italia conosce le avversarie! Nasce la nuova competizione

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sorteggio dei gironi della Nations League 2019, nuova competizione organizzata dalla UEFA che scatterà il prossimo autunno. Saranno coinvolte tutte le Nazionali del Vecchio Continente, divise in quattro Serie in base alla loro forza. L’Italia è fortunatamente tra le migliori 12 del ranking e dunque giocherà in Serie A con tutte le altre big.

Oggi conosceremo dunque quali saranno le prossime avversarie dell’Italia, rimasta fuori dai Mondiali in Russia e che dunque tornerà ufficialmente in campo proprio per questa competizione il prossimo autunno. Per quanto riguarda la Serie A si formeranno quattro gironi da tre squadre ciascuno: le quattro vincitrici si sfideranno poi nella Final Four della prossima estate, in palio anche dei posti per gli Europei 2020.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del sorteggio dei gironi della Nations League 2019: cronaca in tempo reale, minuto dopo per minute, per conoscere la composizione dei vari gironi e le avversarie dell’Italia. Si inizia alle ore 12.00. Buon divertimento a tutti.